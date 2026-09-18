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बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूताओं की मौत पर रिपोर्ट तलब, एडीएम ने ऑपरेशन थिएटर का किया निरीक्षण

बूंदी से तीन प्रसूताओं को कोटा भेजा गया था जिसमें दो की मौत हो गई. पीएमओ ने स्टाफ को साफ-सफाई के लिए पाबंद किया है.

Two Women Death After Childbirth
अस्पताल का निरीक्षण करती एडीएम (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 2:48 PM IST

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बूंदी: जिला अस्पताल के जनाना अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और दो प्रसूताओं की कोटा में मौत के मामले ने चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा दिया है. घटना के बाद चिकित्सा प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को फिलहाल सीज कर दिया है. इसमें संक्रमणरोधी प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने चिकित्सा प्रशासन से पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एचडी सिंह जनाना शुक्रवार को अस्पताल पहुंचीं और ओटी सहित अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने प्रसूताओं के भर्ती होने से लेकर ऑपरेशन, उपचार और रेफर किए जाने तक की पूरी जानकारी ली. एडीएम ने चिकित्सा अधिकारियों से घटना से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी लेते हुए दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान पीएमओ डॉ. एमएल मीणा, डिप्टी कंट्रोलर डॉ. गोविंद गुप्ता, सर्जन अमर शर्मा सहित चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा.

ऑपरेशन थिएटर सीज (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

पढ़ें: बूंदी: 3 प्रसूताओं का किया था सिजेरियन, तीनों की तबीयत बिगड़ी, 2 की मौत, एक की हालत गंभीर

जांच के बाद सामने आएगी वजह : एडीएम एचडी सिंह ने कहा कि प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है. पीएमओ से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से अस्पताल में ऑपरेशन और उपचार की प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. चिकित्सा विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है.

अब तक दो की मौत, तीन प्रसूताएं कोटा रेफर : पीएमओ डॉ. मीणा ने बताया कि 15 सितंबर को दो प्रसूताओं के सिजेरियन ऑपरेशन किए गए थे. ऑपरेशन के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल कोटा रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई. अब तक तीन प्रसूताओं को कोटा भेजा गया है. इनमें से दो की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से किए गए थे. ऐसे में प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

यह भी पढ़ें: PBM अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, डिलीवरी के बाद बिगड़ी थी हालत

ओटी बंद किया: मामले के बाद जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है. पीएमओ ने बताया कि ओटी को संक्रमणरोधी प्रक्रिया से गुजारा जाएगा. अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की भी सैंपलिंग कराई जा रही है. साथ ही दवाइयों और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री को सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक रखा जा रहा है, ताकि जांच के दौरान आवश्यक तथ्यों की पड़ताल की जा सके. पीएमओ ने चिकित्सकों और स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. भर्ती होने वाली प्रसूताओं की निगरानी और सैंपलिंग की प्रक्रिया भी शुरू की गई है.

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