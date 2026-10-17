गार्ड पर रिवॉल्वर तानी, गैस कटर चलाया तो बजा सायरन, ATM लूटने की नाकाम साजिश
सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में लगी.
Published : October 17, 2026 at 11:30 AM IST
बूंदी: जिले की हिंडोली तहसील के बड़ा नयागांव में बेखौफ बदमाशों ने बैंक गार्ड को बंदूक की नोक पर बंधक बना कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एटीएम को लूटने का प्रयास किया. बदमाश एटीएम को गैस कटर से काटकर नकदी लूटने की तैयारी में थे, लेकिन गैस कटर की गर्मी से मशीन के एक हिस्से में आग लगने के बाद सेंसर सक्रिय हो गया और बाहर लगा सायरन बज उठा. सेंसर से संकेत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बदमाश भाग गए थे.
हिंडोली थाना प्रभारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाने की तैयारी में थे. रात के अंधेरे में वे पूरी योजना के साथ आए थे. गार्ड को काबू में करने के बाद उन्होंने मशीन पर गैस कटर चलाया, ताकि नकदी तक पहुंचा जा सके. इसी दौरान गैस कटर की चिंगारी से मशीन के एक हिस्से में आग लग गई. आग लगते ही एटीएम में लगा सेफ्टी सेंसर सक्रिय हो गया और बाहर लगा सायरन तेज आवाज में बज उठा.
गार्ड ने आपबीती बताई : आग लगने से सायरन बज उठा. सेंसर सक्रिय होने से वारदात की सूचना पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस के मौके पर पहुंचने की भनक लगते ही बदमाश वहां से भाग निकले. घटना के बाद एटीएम पर तैनात गार्ड ने पुलिस को पूरी आपबीती बताई. भारद्वाज ने बताया कि सेंसर सक्रिय होने के बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली. वह स्वयं देर रात घटनास्थल पर पहुंचे. बदमाश एटीएम को उखाड़कर ले जाने की साजिश रच कर आए थे. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटनाक्रम की जांच की जा रही है.
बदमाशों की पहचान में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एटीएम गार्ड के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही बैंक मैनेजर से एटीएम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वारदात के समय मशीन में कितनी राशि थी.
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