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गार्ड पर रिवॉल्वर तानी, गैस कटर चलाया तो बजा सायरन, ATM लूटने की नाकाम साजिश

एसबीआई बैंक एटीएम ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले की हिंडोली तहसील के बड़ा नयागांव में बेखौफ बदमाशों ने बैंक गार्ड को बंदूक की नोक पर बंधक बना कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एटीएम को लूटने का प्रयास किया. बदमाश एटीएम को गैस कटर से काटकर नकदी लूटने की तैयारी में थे, लेकिन गैस कटर की गर्मी से मशीन के एक हिस्से में आग लगने के बाद सेंसर सक्रिय हो गया और बाहर लगा सायरन बज उठा. सेंसर से संकेत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बदमाश भाग गए थे.

हिंडोली थाना प्रभारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाने की तैयारी में थे. रात के अंधेरे में वे पूरी योजना के साथ आए थे. गार्ड को काबू में करने के बाद उन्होंने मशीन पर गैस कटर चलाया, ताकि नकदी तक पहुंचा जा सके. इसी दौरान गैस कटर की चिंगारी से मशीन के एक हिस्से में आग लग गई. आग लगते ही एटीएम में लगा सेफ्टी सेंसर सक्रिय हो गया और बाहर लगा सायरन तेज आवाज में बज उठा.