ETV Bharat / state

बूंदी में हरियाली तीज की धूम, शाही अंदाज में निकली तीज माता की सवारी, जीवंत हुई राजसी परंपरा

रानी रोहिणी कुमारी राजपूत महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष रानी रोहिणी कुमारी ने बताया कि बूंदी में वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुरूप इस वर्ष भी महिलाओं ने हरियाली तीज को विशेष अंदाज में मनाया. कार्यक्रम की शुरुआत तीज माता के भव्य शृंगार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद तीज माता को सुसज्जित पालकी में विराजमान किया गया. महिलाओं ने तीज माता की पूजा-अर्चना की.

बूंदी: शहर की ऐतिहासिक धरा शनिवार शाम हरियाली तीज के रंग में सराबोर नजर आई. ईश्वरी निवास परिसर में सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उल्लास के बीच हरियाली तीज का पर्व अनूठे और शाही अंदाज में मनाया गया. हरे और रंग-बिरंगे लहरिया परिधानों में सजी महिलाओं ने सोलह शृंगार कर राजसी परंपरा की जीवंत झलक प्रस्तुत की. ढोल-नगाड़ों, और शहनाई की गूंज के बीच तीज माता को पालकी में विराजमान कर हरियाली तीज उत्सव मनाया गया.

तीज माता की शाही परंपरा से जुड़ा बूंदी का इतिहास: पूर्व राज परिवार की सदस्य रानी रोहिणी हाड़ा ने बताया कि बूंदी में तीज की परंपरा का अपना विशिष्ट और गौरवशाली इतिहास रहा है. उनके अनुसार तीज माता को जयपुर से बूंदी लाए जाने के बाद यहां इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया. राजपरिवार की ओर से आज भी इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाली तीज पर महिलाएं विशेष रूप से सजती-संवरती हैं, व्रत रखती हैं और माता पार्वती के स्वरूप तीज माता की पूजा करती हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तीज माता की शाही सवारी और पूजा का आयोजन किया जाता है, जिससे नई पीढ़ी बूंदी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सके.

कार्यक्रम के दौरान नृत्य करती महिलाएं (ETV Bharat Bundi)

बूंदी की तीज की अपनी अलग पहचान: रानी रोहिणी हाड़ा ने कहा कि तीज मनाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है. यह पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और समाज में आपसी प्रेम, सामंजस्य और सद्भाव का संदेश भी देता है. पीहर और ससुराल पक्ष के बीच बेहतर तालमेल तथा पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने में ऐसे पर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि बूंदी की तीज की अपनी अलग पहचान है और इसकी प्रसिद्धि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में है. यही कारण है कि तीज के कारण बूंदी का नाम भी विशेष सम्मान के साथ लिया जाता.

हरियाली तीज उत्सव के दौरान तीज माता की पूजा अर्चना करती महिलाएं (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- आज सिंजारे की धूम, कल निकलेगी तीज माता की ऐतिहासिक शाही सवारी, गुलाबी नगरी में दिखेगा राजसी वैभव

लहरिया और सोलह शृंगार ने बिखेरी रंगों की छटा: कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखते ही बना. रानी रोहिणी कुमारी राजपूत महिला फाउंडेशन की सदस्य रीना राणावत ने बताया कि हरियाली तीज का महिलाओं को पूरे साल इंतजार रहता है. इस अवसर पर महिलाएं हरे और रंग-बिरंगे लहरिया परिधानों में सजकर पहुंचीं. सोलह शृंगार से सजी महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी गीतों की प्रस्तुतियां दीं और लोक नृत्य कर तीज की खुशियां साझा कीं. आयोजन स्थल पर महिलाओं ने एक-दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दीं और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पर्व मनाया. विभिन्न मनोरंजक एवं पारंपरिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया. विजेता महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया.