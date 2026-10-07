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गुडला रेलवे स्टेशन पर हादसे का सायरन बजा तो मचा हड़कंप, ट्रेनों की टक्कर में कई घायल, फिर सामने आया ये सच

बूंदी: दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर बुधवार सुबह अचानक इमरजेंसी हूटर बजा और गुडला रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना थी कि गुडला रेलवे जंक्शन के पास भीषण ट्रेन हादसा हो गया है. दो ट्रेनों की टक्कर में डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और कई यात्री घायल होकर कोचों में फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों से लेकर पुलिस, प्रशासन और चिकित्सा विभाग तक में हड़कंप मच गया. अधिकारी और बचाव दल बिना समय गंवाए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. मौके पर पहुंची टीमों के सामने हादसे का दर्दनाक दृश्य था. क्षतिग्रस्त डिब्बों में यात्रियों के फंसे होने की सूचना के बीच राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं. कुछ ही देर बाद तस्वीर बदल गई. सामने आया कि यह कोई वास्तविक ट्रेन दुर्घटना नहीं, बल्कि रेलवे की मॉकड्रिल थी. हादसे की सूचना से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक पूरा घटनाक्रम आपदा के समय तैयारियों को परखने के लिए किया गया अभ्यास था.

आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण केंद्र प्रभारी सत्यवान शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह गुडला रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर से भीषण रेलवे दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बचाव एवं राहत से जुड़े सभी दलों को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया. केशोरायपाटन ब्लॉक के संबंधित अधिकारी, तालेड़ा और बूंदी के बचाव दल, पुलिस दल, चिकित्सा विभाग, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को भी सक्रिय किया गया. देखते ही देखते घटनास्थल पर अलग-अलग विभागों की टीमें पहुंच गईं और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया.

डिब्बों में फंसे घायलों को निकाला: मॉकड्रिल में ऐसा दृश्य तैयार किया गया था, जिसमें ट्रेन दुर्घटना के बाद कई यात्री डिब्बों में फंस गए थे. बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया को भी अभ्यास में शामिल किया गया. मॉकड्रिल का उद्देश्य महज रेस्क्यू दिखाना नहीं, बल्कि यह परखना था कि वास्तविक दुर्घटना की स्थिति में रेलवे, पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा विभाग और आपदा बचाव दल कितनी तेजी से एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं.

साल में एक बार होती है ऐसी कवायद: कोटा रेल मंडल से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की ओर से साल में एक बार इस तरह की मॉकड्रिल आयोजित की जाती है. यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी संभावित रेल हादसे के बाद विभागीय तैयारियों की जांच की जाती है. मॉकड्रिल में यह देखा जाता है कि सूचना मिलने के बाद अधिकारी और बचाव दल कितनी जल्दी घटनास्थल तक पहुंचते हैं, राहत एवं बचाव कार्य किस तरह शुरू होता है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय किस स्तर पर रहता है.

रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारी. (ETV Bharat Bundi)

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हादसे का काल्पनिक दृश्य बनाया गया: कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सुबह 08:55 बजे आपातकालीन बेल बजने के साथ सूचना दी गई कि लाइन संख्या 4 पर खड़ी मालगाड़ी को गाड़ी संख्या 02653 मुंबई-अमृतसर विशेष ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी. काल्पनिक हादसे में एस-1 और एस-2 कोच पटरी से उतरकर एक-दूसरे पर चढ़ गए, दो यात्रियों की मौत और चार के गंभीर घायल होने का दृश्य बनाया गया. सूचना मिलते ही नियंत्रण कार्यालय ने आपदा प्रबंधन प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों और एजेंसियों को सूचित किया. दुर्घटना राहत चिकित्सा यान (एआरएमई) सुबह 09:15 बजे मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू हुआ. रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस ने संयुक्त रूप से फंसे यात्रियों को निकालने, प्राथमिक उपचार और गंभीर घायलों को अस्पताल भेजने का अभ्यास किया. मंडल रेल प्रबंधक कोटा अनिल कालरा ने समय-समय पर मीडिया को प्रमाणित जानकारी दी, ताकि भ्रामक सूचना से बचाव हो. कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित कर परिजनों तक सूचना पहुंचाने का अभ्यास किया गया.