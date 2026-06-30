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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में बूंदी को राजस्थान में तीसरा स्थान, कलेक्टर बोले, यह पूरे जिले का सम्मान

स्वयंसेवकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित करते कलेक्टर ( ETV Bharat Bundi )