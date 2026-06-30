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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में बूंदी को राजस्थान में तीसरा स्थान, कलेक्टर बोले, यह पूरे जिले का सम्मान

जिला कलेक्टर ने कहा कि बूंदी ने पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है.

DM honoring volunteers by presenting certificates of appreciation
स्वयंसेवकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित करते कलेक्टर (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 5:06 PM IST

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बूंदी: 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन में पूरे राजस्थान में बूंदी जिले को तृतीय स्थान मिला है. इस उपलब्धि पर मंगलवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बालचंदपाड़ा में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया. समारोह में योग दिवस के सफल आयोजन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों, सामाजिक संगठनों, योग प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि यह सम्मान केवल प्रशासन या किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि पूरे बूंदी जिले की जागरूक जनता, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवकों और योग प्रेमियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की वह जीवन-पद्धति है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ एवं संतुलित बनाती है. जिला कलेक्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रशासन, आयुर्वेद विभाग, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा आमजन ने जिस उत्साह और समर्पण के साथ भागीदारी निभाई, उससे योग वास्तव में जन-आंदोलन का स्वरूप लेने में सफल रहा. यही कारण है कि बूंदी ने पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है.

District Collector addressing the gathering at the event
कार्यक्रम में संबोधन देते जिला कलेक्टर (ETV Bharat Bundi)

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समारोह की अध्यक्षता संभागीय अतिरिक्त निदेशक डॉ अंजना शर्मा ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीएम (सीलिंग) रमेश देव, आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ मालती पारीक, आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ नित्यानंद शर्मा तथा चिकित्सक डॉ गौरव चतुर्वेदी उपस्थित रहे. इस अवसर पर आयोजन प्रभारी एवं जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के पीएमओ डॉ सुनील कुशवाह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयोजित 50 दिवसीय काउंटडाउन अभियान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की.

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समारोह में आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के प्रभारियों, 'टीम योग फॉर निरोगी बूंदी', गणेश व्यायामशाला के योग शिविर प्रभारी दिनेश कुमार, उत्कर्ष चौहान, लोकेंद्र, श्रीजी योगशाला के निदेशक दीपक गुर्जर, भूपेन्द्र योगी, प्रांशु सिंह, विशाल गुर्जर, हार्टफुलनेस से चांदनी वरयानी, डॉ सरला कुशवाह, पूजा खत्री, सुधा चौधरी, चारु अग्रवाल, पंकज पारीक, रविंद्र गुर्जर, चंचल कुमावत सहित स्वच्छता सेवकों एवं अनेक स्वयंसेवकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने इसी माह सेवानिवृत्त हो रही आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ मालती पारीक और डॉ बृजमोहन सुमन का भी सम्मान किया.

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BUNDI GETS 3RD PLACE IN RAJASTHAN
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बूंदी जिले को तृतीय स्थान
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