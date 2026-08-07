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गरड़दा हत्याकांड : दूसरे घायल मोहन भील की भी मौत, संदिग्ध कालू सैनी का नहीं लगा सुराग

अब मामले में दूसरे व्यक्ति की मौत के बाद प्रकरण में डबल मर्डर की धाराएं जोड़ी जाएंगी.

नमाना थाना बूंदी
नमाना थाना बूंदी (ईटीवी भारत बूंदी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 10:37 AM IST

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बूंदी : नमाना थाना क्षेत्र के गरड़दा बांध के पास चार दिन पहले मछली ठेकेदार के मजदूर की हत्या के बाद उसके साथ गंभीर घायल अवस्था में मिले मोहन भील ने भी शुक्रवार अलसुबह कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, वारदात के बाद से फरार चल रहे संदिग्ध युवक कालू सैनी का चार दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है. पुलिस की अलग-अलग टीमें संदिग्ध की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

नमाना थाना प्रभारी नवल किशोर शर्मा ने मोहन भील की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि परिजनों से संपर्क कर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार मोहन भील की हालत गंभीर होने के कारण उसे उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब मामले में दूसरे व्यक्ति की मौत के बाद प्रकरण में डबल मर्डर की धाराएं जोड़ी जाएंगी.

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सूचना पर पहुंची पुलिस तो दो पड़े थे घायल : पुलिस के अनुसार 3 अगस्त को गरड़दा बांध के पास एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली थी. नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े मिले. दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने मोहन मेघवाल (60) को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरे घायल मोहन भील (35) को प्राथमिक उपचार के बाद बूंदी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया. मोहन भील पिछले तीन दिनों से कोटा एमबीएस अस्पताल में उपचाराधीन था, लेकिन शुक्रवार अलसुबह उसकी भी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने कोटा पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

मछली ठेकेदार के यहां करते थे काम : पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों मछली ठेकेदार के यहां मजदूरी का काम करते थे. मृतक मोहन भील के बड़े भाई माधु ने पुलिस को दी जानकारी में बताया था कि उसका छोटा भाई मोहन भील और मोहन मेघवाल एक अन्य युवक कालू के साथ काम करते थे. घटना की सूचना मिलने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो मोहन भील गंभीर घायल अवस्था में पड़ा था, जबकि मोहन मेघवाल का शव पास में पड़ा मिला. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. अब मोहन भील की मौत के बाद पुलिस के सामने वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने और दोनों मौतों की वजह और घटनाक्रम स्पष्ट करने की चुनौती बढ़ गई है.

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संदिग्ध कालू सैनी चार दिन से फरार : घटना के बाद से जिस तीसरे युवक का नाम सामने आया है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन मोहन मेघवाल और मोहन भील के साथ संदिग्ध कालू सैनी भी मौजूद था. वारदात के बाद से कालू सैनी फरार बताया जा रहा है. पुलिस की विभिन्न टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक वह पुलिस के हाथ नहीं लगा है.

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