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बूंदी: गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, नॉलेज पार्क में भजनों से गूंजा परिसर

नॉलेज पार्क में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नॉलेज पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश गूंजा. कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्र-छात्राओं और स्काउट-गाइड्स द्वारा बापू के प्रिय भजनों की सुरीली प्रस्तुतियों से हुई, जिसने उपस्थितजनों को भावविभोर कर दिया. इसके बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने-अपने धर्मग्रंथों से शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश देने वाले अंशों का पाठ किया.