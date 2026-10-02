बूंदी: गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, नॉलेज पार्क में भजनों से गूंजा परिसर
वक्ताओं ने कहा-बापू के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में एकता और सौहार्द कायम रखा जा सकता है.
Published : October 2, 2026 at 1:31 PM IST
बूंदी: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नॉलेज पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश गूंजा. कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्र-छात्राओं और स्काउट-गाइड्स द्वारा बापू के प्रिय भजनों की सुरीली प्रस्तुतियों से हुई, जिसने उपस्थितजनों को भावविभोर कर दिया. इसके बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने-अपने धर्मग्रंथों से शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश देने वाले अंशों का पाठ किया.
वक्ताओं ने कहा कि गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के विचार आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गए हैं. बापू के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में एकता और सौहार्द कायम रखा जा सकता है. पूरे आयोजन में गांधीवादी दर्शन की झलक देखने को मिली. अंत में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एकजुटता के साथ देश की प्रगति और आपसी भाईचारे के लिए प्रार्थना की.
शांति और भाईचारे का दिया संदेश: कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर एच.डी. सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया. उन्होंने बापू को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों को याद किया. इसके बाद उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा, जिला कोषाधिकारी चित्रा सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर, जिला रसद अधिकारी शिवजीराम जाट सहित प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
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भजनों ने बांधा समां: सर्वधर्म प्रार्थना सभा में स्कूली विद्यार्थियों और स्काउट-गाइड्स ने गांधीजी के प्रिय भजनों की संगीतमय प्रस्तुति दी. इसके अलावा 'तू ही राम है, तू रहीम है', 'जय बोलो सत धर्मों की' और 'कुछ पल की जिंदगानी' जैसे भजनों की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावपूर्ण बना दिया. रामधुन की सुमधुर प्रस्तुति के बीच उपस्थित लोगों ने गांधीजी के जीवन और उनके सिद्धांतों को याद किया. कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने अपने-अपने धर्मग्रंथों से शांति, प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देने वाले अंशों का पाठ किया. इससे सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूती मिली.
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