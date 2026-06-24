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बूंदी स्थापना दिवस : केवल पत्थरों में नहीं, हाथी शिवप्रसाद की 'सूंड' और हुंजा घोड़े की 'टापों' में आज भी जीवित है शौर्यगाथा

जब सूंड बनी तलवार और हाथी बना रणबांकुरा : इंटेक संयोजक एडवोकेट राजकुमार दाधीच बताते हैं कि बूंदी के इतिहास में हाथी शिवप्रसाद का नाम अद्भुत सम्मान के साथ लिया जाता है. इतिहास बताता है कि विक्रम संवत 1688-1715 में राव राजा शत्रुशल्य के शासनकाल में यह हाथी केवल शाही सवारी नहीं, बल्कि युद्ध का एक अजेय योद्धा था. उसकी वीरता और स्वामिभक्ति की चर्चा दूर-दूर तक होती थी. कहा जाता है कि शिवप्रसाद को बादशाह की ओर से उपहार स्वरूप दिया गया था, लेकिन बूंदी की धरती पर आते ही वह केवल एक हाथी नहीं रहा, बल्कि राज्य की आन-बान और शान का प्रतीक बन गया. उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह अपनी विशाल सूंड में दोधारी तलवार पकड़कर युद्ध करता था.

इंटेक संयोजक एडवोकेट राजकुमार दाधीच बताते हैं कि बूंदी की पहचान केवल स्थापत्य धरोहरों तक सीमित नहीं है. इस शहर की आत्मा में पशु-प्रेम रचा-बसा है और यही प्रेम वीरता, निष्ठा और साम्यता के रूप में इतिहास के पन्नों में अमर हो गया. बूंदी के स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर आज हम उन दो अमर योद्धाओं को याद कर रहे हैं, जो इंसान नहीं थे, लेकिन जिनकी बहादुरी किसी भी वीर सेनानी से कम नहीं थी. एक था हाथी शिवप्रसाद, जिसने अपनी सूंड में दोधारी तलवार थामकर रणभूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और दूसरा था वीर घोड़ा हुंजा, जिसकी टापों ने युद्धभूमि में विजय की इबारत लिखी.

बूंदी : अरावली की गोद में बसा बूंदी केवल एक शहर नहीं, बल्कि 785 वर्षों से जीवित एक ऐसी गौरवगाथा है, जिसके हर पत्थर, हर बावड़ी, हर कुंड और हर हवेली में इतिहास सांस लेता है. राजस्थान के सबसे प्राचीन नगरों में शामिल बूंदी आज अपना 785 वां स्थापना दिवस मना रहा है. यह अवसर केवल एक नगर की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस विरासत, संस्कृति, शौर्य, साम्यता और पशु-प्रेम को नमन करने का दिन है, जिसने बूंदी को देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाई. चित्रशैली की अनूठी रंगत, लाल पत्थर की भव्यता, सुगंधित बासमती चावल की ख्याति और प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा ने बूंदी को प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम बनाया है. यहां की बावड़ियां, कुंड, छतरियां, महल, हवेलियां और भित्ति चित्र सदियों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं.

रणभूमि में जब उसकी गर्जना गूंजती और तलवार चमकती, तो शत्रु सेना के कदम डगमगा उठते थे. इतिहास के अनेक युद्धों में शिवप्रसाद ने अपने राजा के साथ लड़ाई लड़ी. उसकी निष्ठा ऐसी थी कि वह अपने स्वामी की रक्षा के लिए मृत्यु से भी टकरा जाता था. उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर तत्कालीन बादशाह तक ने उसकी प्रशंसा की थी. जब इस वीर हाथी का अंतिम समय आया, तब राव राजा शत्रुशल्य ने अपने प्रिय साथी को अमर बनाने का निर्णय लिया. नाहर का चौहट्टा क्षेत्र में चुने, पत्थर और ईंटों से उसकी विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया गया. आज भी यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि बूंदी के पशु-प्रेम और वीरता की अमर निशानी के रूप में खड़ी है. पर्यटक जब इस प्रतिमा को देखते हैं तो उन्हें केवल एक हाथी नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत अध्याय दिखाई देता है.

रानी की बावड़ी (ETV Bharat Bundi)

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हुंजा घोड़ा बूंदी का चेतक, जिसकी टापों में बसती थी विजय : शिवप्रसाद बूंदी की शक्ति का प्रतीक था तो विक्रम संवत 1805-1827 में हुंजा घोड़ा उसकी गति, साहस और स्वामिभक्ति का प्रतीक था. इतिहासकार राजकुमार दाधीच के अनुसार हुंजा एक ईरानी नस्ल का घोड़ा था, जिस पर सवार होकर राव राजा उम्मेद सिंह ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की. हुंजा केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि अपने स्वामी का अभिन्न मित्र और रणभूमि का विश्वसनीय साथी था. युद्ध के कठिनतम क्षणों में भी उसने कभी अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा. तलवारों की चमक, तोपों की गर्जना और रक्तरंजित युद्धभूमि के बीच हुंजा की टापें विजय का संगीत बन जाती थीं.

हुंजा घोड़े की प्रतिमा (ETV Bharat Bundi)

कहा जाता है कि एक भीषण युद्ध के बाद हुंजा गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. अंततः इंद्रगढ़ के निकट उसने अपने प्राण त्याग दिए. उसकी इस स्वामिभक्ति और वीरता ने उसे अमर बना दिया. राव राजा उम्मेद सिंह ने अपने प्रिय घोड़े की स्मृति में नाहर के चौहट्टा स्थित बुलबुल के चबूतरे पर उसकी पाषाण प्रतिमा बनवाई. इतिहासकारों के अनुसार कर्नल टॉड ने भी हुंजा की वीरता का उल्लेख किया है. जिस प्रकार महाराणा प्रताप का चेतक भारतीय इतिहास में अमर है, उसी प्रकार बूंदी के इतिहास में हुंजा सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है.

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हुंजा के पैर पर धागा बांधने से स्वस्थ हो जाते हैं बीमार : बूंदी के इतिहास की जानकारी रखने वाले मनीष सिसोदिया बताते हैं कि हुंजा घोड़ा अद्भुत है, चमत्कारी है, लोग इसे पूजते हैं. सिसोदिया बताते हैं कि भले सुनने में अजीब लगे, लेकिन हुंजा घोड़े के सीधे पैर में मन्नत का धागा बांधने से रोग भी दूर हो जाते हैं. बीमार लोग जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वह पक्षियों को दाना डालते हैं. जहां तक बूंदी के इतिहास की बात है, यहां का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है. यहां किले, ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, प्राचीन जैत सागर और नवल सागर झील यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है.

हाथी शिवप्रसाद की प्रतिमा (ETV Bharat Bundi)

विरासत पर समय की धूल, संरक्षण की पुकार : स्थापना दिवस के उल्लास के बीच एक चिंता भी है. पूर्व पार्षद राजेश शेरगढ़िया बताते हैं कि बूंदी का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है, वर्तमान में उसकी धरोहरें उतनी ही उपेक्षा का सामना कर रही हैं. बावड़ियां, कुंड, छतरियां, हवेलियां और अनेक ऐतिहासिक स्थल समय के थपेड़ों और रखरखाव के अभाव में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं. वे कहते हैं कि यदि समय रहते संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही इस गौरवशाली विरासत को पढ़ पाएंगी. बूंदी की धरोहरें केवल स्थानीय संपत्ति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है.