Bundi Food Poisoning : जुझार जी की सवामणि में भोजन के बाद बिगड़ी 60 से अधिक लोगों की तबीयत, दाल-बाटी और चूरमा खाया था
हिंडोली अस्पताल में 15 मरीज भर्ती, एक बूंदी रेफर. दाल-बाटी और चूरमा खाने के बाद बिगड़ी तबीयत. जानिए पूरा मामला...
Published : November 26, 2026 at 9:53 PM IST
बूंदी: जिले के हिंडोली क्षेत्र के पिपलिया गांव में जुझार जी की सवामणी के आयोजन के बाद भोजन करने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. रैगर समाज के इस आयोजन में शामिल लोगों ने दाल-बाटी और चूरमा का भोजन किया था. इसके बाद से ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी.
ग्रामीणों के अनुसार 60 से अधिक लोग भोजन के बाद बीमार पड़ गए. गुरुवार को बीमार लोगों को हिंडोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचाया गया. हिंडोली अस्पताल में 15 मरीज भर्ती किए गए हैं, जबकि एक मरीज की हालत चिंताजनक होने पर उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया. घटना की सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव पहुंच कर भोजन के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे हैं.
ग्रामीण बुद्धि प्रकाश ने बताया कि गोठड़ा पंचायत के पिपलिया गांव में बुधवार रात लक्ष्मण रैगर के यहां जुझार जी की स्वामणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें करीब 200 से 300 लोगों के शामिल हुए थे. आयोजन में सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई थी. लोगों ने दाल-बाटी और चूरमा खाया. आरोप लगाया कि भोजन करने के कुछ घंटों बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते कई लोग उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत से परेशान हो गए. एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजन और ग्रामीण बीमार लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे.
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हिंडोली अस्पताल में 15 मरीज भर्ती : हिंडोली ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम सिंह ने बताया कि पिपलिया गांव में बुधवार रात स्वामणी का कार्यक्रम हुआ था. गुरुवार को कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली. इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. हिंडोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरुआत में 10 मरीज भर्ती हुए थे, जबकि शाम को पांच और मरीज पेट दर्द सहित अन्य परेशानियों के चलते भर्ती किए गए.
इस तरह कुल 15 मरीजों का उपचार किया जा रहा है. इनमें एक मरीज की हालत चिंताजनक होने पर उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. उन्होंने बताया कि चिकित्सा टीम ने भोजन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. बीसीएमओ ने 60 लोगों के बीमार होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि हिंडोली अस्पताल में उनके पास कुल 15 मरीज ही भर्ती हुए हैं.
ग्रामीणों ने लगाए उपचार में लापरवाही के आरोप : घटना के बाद ग्रामीणों ने हिंडोली अस्पताल में उपचार और व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई. ग्रामीण बुद्धि प्रकाश ने बताया कि लक्ष्मण रैगर के यहां आयोजित स्वामणी में सभी ने दाल-बाटी और चूरमा खाया था. उनके अनुसार भोजन के बाद देर रात से ही 40 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. बीमार लोगों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर हिंडोली अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां मरीजों के उपचार में उचित ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने का भी आरोप लगाया.
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छात्रावास समिति अध्यक्ष ने भी उठाए सवाल : छात्रावास समिति अध्यक्ष रतनलाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे. करीब 300 लोगों की रसोई के आयोजन में भोजन करने के बाद कई लोग बीमार हो गए. उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद मरीजों को हिंडोली सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया. उन्होंने भी हिंडोली चिकित्सालय प्रशासन पर मरीजों की समुचित देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि मरीजों के उपचार पर ध्यान नहीं दिए जाने से परिजन परेशान होते रहे.