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Bundi Food Poisoning : जुझार जी की सवामणि में भोजन के बाद बिगड़ी 60 से अधिक लोगों की तबीयत, दाल-बाटी और चूरमा खाया था

पीड़ितों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है... ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के हिंडोली क्षेत्र के पिपलिया गांव में जुझार जी की सवामणी के आयोजन के बाद भोजन करने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. रैगर समाज के इस आयोजन में शामिल लोगों ने दाल-बाटी और चूरमा का भोजन किया था. इसके बाद से ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी.

ग्रामीणों के अनुसार 60 से अधिक लोग भोजन के बाद बीमार पड़ गए. गुरुवार को बीमार लोगों को हिंडोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचाया गया. हिंडोली अस्पताल में 15 मरीज भर्ती किए गए हैं, जबकि एक मरीज की हालत चिंताजनक होने पर उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया. घटना की सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव पहुंच कर भोजन के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे हैं.