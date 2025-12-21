फाइनेंस कंपनी में लाखों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार
बूंदी पुलिस ने लाखों रुपए के धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : December 21, 2025 at 5:11 PM IST
बूंदी : जिले में फाइनेंस कंपनी के नाम पर ग्रामीण और शहरी गरीब उपभोक्ताओं के साथ की गई धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. उपभोक्ताओं के नाम पर स्वीकृत लोन राशि को हड़पने और कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रांच मैनेजर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है. इस प्रकरण में एक आरोपी को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी ब्रांच मैनेजर लंबे समय से फरार चल रहा था.
जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि कोतवाली थानाधिकारी रमेशचन्द आर्य के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने फाइनेंस कंपनी में लोन राशि के गबन के मामले में फरार आरोपी आर्यन राठी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का निवासी है और वारदात के बाद लगातार स्थान बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था.
पढे़ं. 20 लाख से ज्यादा का गबन : फाइनेंस कंपनी के सहायक शाखा प्रबंधक सहित दो गिरफ्तार
कोतवाली प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि यह मामला 21 जून 2025 को उस समय सामने आया, जब फाइनेंस कंपनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर ने न्यायालय सीजेएम बूंदी में इस्तगासा पेश किया. शिकायत में बताया गया कि एक सहकारी संस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को असुरक्षित ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है. कंपनी की ओर से 10 से 50 सदस्यों के समूह बनाकर ऋण वितरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है. बूंदी शाखा में आरोपी आर्यन राठी ब्रांच मैनेजर के पद पर और सावन मेघवाल सीएसओ के पद पर कार्यरत था.
पढे़ं. डॉक्टर की नकली मोहर लगाकर RGHS योजना में लाखों का गबन, उपभोक्ता भंडार का संचालक गिरफ्तार
पुलिस जांच में खुली मामले की परतें : थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि जांच में सामने आया कि जून से सितंबर 2024 के बीच आरोपी आर्यन राठी ने ई-साइन प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए 10 ग्राहकों के नाम पर करीब 3 लाख 50 हजार रुपए का लोन अनाधिकृत रूप से वितरित किया. आरोपी ने ग्राहकों को यह कहकर गुमराह किया कि उनके ऋण आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं, जबकि वास्तव में उनके नाम से ऋण स्वीकृत कर एटीएम कार्ड हासिल कर लिए गए. बाद में इन एटीएम कार्डों के जरिए पूरी राशि निकाल ली गई.
पढे़ं. 2.37 करोड़ के गबन में फर्म का अकाउंट मैनेजर गिरफ्तार, परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की रकम
सोसायटी की ऑडिट रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसमें 3 लाख 18 हजार 743 रुपए की राशि बकाया पाई गई. आरोपी ने जून से सितंबर 2024 के दौरान 10 मामलों में ग्राहकों से ऋण पूर्व समापन राशि के रूप में 91,099 रुपए वसूल किए, लेकिन यह राशि शाखा में जमा नहीं करवाई. इसके अतिरिक्त 6 मई 2024 को 8 मामलों में ऋण किस्त के रूप में 11,850 रुपए बिना रसीद जारी किए वसूल कर हड़प लिए गए. इस तरह आरोपी ने 4 लाख 21 हजार 692 रुपए का गबन कर कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया.
पढे़ं. 11 करोड़ रुपये का गबन : चार साल से फरार मुख्य आरोपी राजेश मीणा गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
गबन कर ब्रांच मैनेजर और सीएसओ हो गए थे फरार : थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि मामले में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई. घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने पहले सह आरोपी सावन मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया था. शेष आरोपी आर्यन राठी की तलाश लगातार जारी थी, जिसे आखिरकार हरियाणा के पानीपत जिले से गिरफ्तार किया गया. आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और गबन की गई राशि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.