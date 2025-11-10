बूंदी महोत्सव: ठीकरदा की धरती पर झूमे विदेशी सैलानी, विलेज सफारी में छलकी ग्रामीण संस्कृति
बूंदी महोत्सव के तहत 'विलेज सफारी' में विदेशी सैलानियों ने ठीकरदा गांव की लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया.
Published : November 10, 2025 at 5:28 PM IST
बूंदी: राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की गूंज और ग्रामीण जीवन की सादगी से सराबोर सोमवार का दिन बूंदी महोत्सव के इतिहास में यादगार बन गया. तीसरे और अंतिम दिन आयोजित 'विलेज सफारी' ने विदेशी सैलानियों को बूंदी की लोक संस्कृति से इतना करीब ला दिया कि उनके चेहरों पर उत्साह और आनंद साफ झलक रहा था. पर्यटन स्वागत केंद्र से विदेशी मेहमानों का काफिला पारंपरिक आतिथ्य के साथ रवाना हुआ. पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने सभी सैलानियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ठीकरदा गांव की ओर रवाना किया, जैसे-जैसे वाहन बूंदी की संकरी गलियों और खेतों के रास्तों से गुजरते गए, विदेशी पर्यटक कैमरों में ग्रामीण जीवन के नज़ारों को कैद करते चले गए.
बूंदी महोत्सव आयोजन समिति के सदस्य राजकुमार दाधीच ने बताया कि गांव पहुंचने पर पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों के बीच सैलानियों का स्वागत तिलक और माल्यार्पण से किया गया. ठीकरदा के लोगों ने अपने पूरे दिल से 'अतिथि देवोभव' की परंपरा निभाई. विदेशी पर्यटक इस रंग-बिरंगे स्वागत से बेहद प्रभावित हुए. गांव की गलियों में जब विदेशी पर्यटक घूमे तो हर ओर जिज्ञासा और अपनापन झलक रहा था. ग्रामीण महिलाओं ने उन्हें पारंपरिक मांडने बनाने, चाक पर बर्तन गढ़ने और आंगन लीपने की कला सिखाई. सैलानियों ने खुद भी मिट्टी में हाथ आजमाए.
लोकगीतों की मधुर गूंज में थिरके कदम: दाधीच ने बताया कि विलेज सफारी के दौरान ग्रामीण कलाकारों ने 'केसरिया बालम', 'पधारो म्हारे देश' जैसे पारंपरिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी. मृदंग और ढोलक की थाप पर जब कलाकारों ने गेर नृत्य और कालबेलिया की झलक दिखाई, तो विदेशी सैलानी खुद को नाचने से नहीं रोक पाए. कई सैलानियों ने राजस्थानी कलाकारों के साथ ताल में ताल मिलाते हुए लोकनृत्य भी किया.
स्वाद में घुली छाछ-राबड़ी की महक: पर्यटन अधिकारी सैनी ने बताया कि लोक कार्यक्रमों के समापन पर गांव की महिलाओं ने सैलानियों को पारंपरिक छाछ और राबड़ी परोसी. मिट्टी के कुल्हड़ों में परोसी गई इस देसी व्यंजन की खुशबू ने सभी को मोहित कर दिया. विदेशी मेहमानों ने बड़े चाव से इसका स्वाद लिया और कहा कि इससे अधिक प्राकृतिक और स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता. राजकुमार दाधीच ने बताया कि विलेज सफारी का उद्देश्य विदेशी मेहमानों को राजस्थान के वास्तविक ग्रामीण जीवन और परंपराओं से परिचित कराना है. ठीकरदा जैसे गांव इस मिट्टी की आत्मा हैं, जहां सादगी और संस्कृति एक साथ सांस लेती हैं.