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बूंदी में यूरिया के लिए किसान सड़क पर, मेगा हाईवे पर चक्काजाम, बोले-खाद नहीं मिला तो बुवाई पिछड़ेगी

मेगा हाईवे पर जाम लगाते किसान ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों का आक्रोश सड़क पर ला दिया. सोमवार को खाद की मांग को लेकर किसानों ने कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात थम गया. आक्रोशित किसान खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर नारेबाजी करते हुए हाइवे पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों का कहना था कि रबी फसलों की बुवाई के समय में यदि यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा.