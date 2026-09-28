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बूंदी में यूरिया के लिए किसान सड़क पर, मेगा हाईवे पर चक्काजाम, बोले-खाद नहीं मिला तो बुवाई पिछड़ेगी

तहसीलदार ने बताया कि खाद की एक रैक का 600 किसानों में वितरण किया गया था. बचे हुए किसानों को अगली रैक में दिया जाएगा.

Bundi Farmers Protest For Urea
मेगा हाईवे पर जाम लगाते किसान (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 3:26 PM IST

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बूंदी: यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों का आक्रोश सड़क पर ला दिया. सोमवार को खाद की मांग को लेकर किसानों ने कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात थम गया. आक्रोशित किसान खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर नारेबाजी करते हुए हाइवे पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों का कहना था कि रबी फसलों की बुवाई के समय में यदि यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा.

लाखेरी नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा और लाखेरी थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और जाम हटाने के लिए समझाइश की. हालांकि किसान तत्काल समाधान की मांग पर अड़े रहे. काफी देर तक हाइवे पर नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर चलता रहा. किसानों ने प्रशासन से पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने और खाद वितरण की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की मांग की.

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समय पर खाद नहीं मिला: प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें आने वाली फसलों की बुवाई के लिए समय पर यूरिया खाद नहीं मिल रहा है. किसानों का कहना था कि खेती पूरी तरह समयबद्ध प्रक्रिया पर निर्भर है. बुवाई के दौरान आवश्यक खाद नहीं मिलने से फसल की बुवाई प्रभावित होने के साथ उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है. किसानों ने कहा कि खाद के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है और व्यवस्था जल्द सुधारने की जरूरत है. किसानों ने प्रशासन से मांग की कि खाद की उपलब्धता बढ़ाई जाए और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद किसान को समय पर खाद मिल सके. किसानों का कहना था कि खाद की कमी के चलते उन्हें बार बार वितरण केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

Bundi Farmers Protest For Urea
किसानों को समझाते थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार. (ETV Bharat Bundi)

टोकन पर नाम लिखने और कर्मचारियों की ड्यूटी की मांग: लाखेरी थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा ने बताया कि जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. किसानों की मांग थी कि खाद वितरण के लिए दिए जाने वाले टोकन पर किसान का नाम भी लिखा जाए, जिससे व्यवस्था स्पष्ट रहे और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. इसके अलावा किसानों ने खाद वितरण व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन की ओर से दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की मांग भी रखी.

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किसानों से की समझाइश: नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा ने बताया कि किसानों से बातचीत कर समझाइश की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया. उन्होंने बताया कि किसानों की ओर से रखी गई अन्य मांगों और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व 1200 कट्टों की एक रैक आई थी, जिसका 2 कट्टों के हिसाब से 600 किसानों में वितरण कर दिया गया है. अब जो 150 के लगभग किसान रह गए हैं उन्हें अगली रैक में यूरिया खाद वितरित कर दिया जाएगा. फिलहाल यह बात सभी किसानों को समझा दी गई है. इस पर वह सहमत भी हो गए हैं. उन्होंने कहा कि जहां तक टोकन में नाम लिखने की बात है, अगर उनके सामने बात आएगी तो वह भी कर देंगे.

लगी वाहनों की लंबी कतारें: किसानों के चक्काजाम के कारण कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं. जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. काफी देर तक हाइवे पर आवागमन बाधित रहने के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश से प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात सुचारु कराया गया.

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1200 BAGS UREA RACK DISTRIBUTED
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