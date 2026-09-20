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बूंदी में गोवंश को बचाने दौड़ा किसान, करंट की चपेट में आने से मौके पर ही थमी सांसें

बूंदी: जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के धारधड़ी गांव में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 11 हजार केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में जा गिरा, जिससे पूरे खेत में करंट दौड़ गया. खेत में मौजूद दो गोवंश करंट की चपेट में आ गए. गोवंश को तड़पता देख किसान महावीर चोपदार उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन वह खुद भी चपेट में आ गया. करंट से उसके पैर झुलस गए और मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में दो गोवंश की भी मौत हो गई. घटना के बाद खेत में चीख-पुकार मच गई. आसपास काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दबलाना थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है.

दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि दबला धारधड़ी गांव में महावीर चोपदार (35) सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था. इसी दौरान खेत के पास से गुजर रही 11 हजार केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया. गोवंश को करंट की चपेट में देखकर महावीर उन्हें बचाने के लिए दौड़ा. जैसे ही वह गोवंश के पास पहुंचा, करंट लगने से उसके पैर झुलस गए और वह वहीं गिर पड़ा. आसपास के ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

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