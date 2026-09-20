बूंदी में गोवंश को बचाने दौड़ा किसान, करंट की चपेट में आने से मौके पर ही थमी सांसें
डाबी थाना क्षेत्र के धरधड़ी गांव की घटना, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया.
Published : September 20, 2026 at 2:04 PM IST
बूंदी: जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के धारधड़ी गांव में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 11 हजार केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में जा गिरा, जिससे पूरे खेत में करंट दौड़ गया. खेत में मौजूद दो गोवंश करंट की चपेट में आ गए. गोवंश को तड़पता देख किसान महावीर चोपदार उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन वह खुद भी चपेट में आ गया. करंट से उसके पैर झुलस गए और मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में दो गोवंश की भी मौत हो गई. घटना के बाद खेत में चीख-पुकार मच गई. आसपास काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दबलाना थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है.
दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि दबला धारधड़ी गांव में महावीर चोपदार (35) सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था. इसी दौरान खेत के पास से गुजर रही 11 हजार केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया. गोवंश को करंट की चपेट में देखकर महावीर उन्हें बचाने के लिए दौड़ा. जैसे ही वह गोवंश के पास पहुंचा, करंट लगने से उसके पैर झुलस गए और वह वहीं गिर पड़ा. आसपास के ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
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आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण: दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने कहा पास के खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. घटना के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने विद्युत लाइन की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. घटनास्थल पर दो गोवंश भी मृत मिले हैं. प्रथम दृष्टया ऐसा सामने आया है कि गोवंश को बचाने के प्रयास में किसान विद्युत लाइन की चपेट में आया. मामले में अभी तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है.
एंबुलेंस को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी: हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने एंबुलेंस की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई. परिजनों के अनुसार घटना के बाद करीब एक घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर चिकित्सा सहायता मिलती तो कम से कम उपचार की संभावना बन सकती थी. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.
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