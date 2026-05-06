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बूंदी शिक्षा विभाग में 'फाइलों की होली': 1000 से ज्यादा दस्तावेज आग के हवाले, रिकॉर्ड सुरक्षा पर उठे सवाल

बूंदी: जिले के शिक्षा विभाग में इन दिनों ऐसा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने प्रशासनिक पारदर्शिता और रिकॉर्ड सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि विभागीय कार्यालय में पुरानी फाइलों के निस्तारण के नाम पर उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है. अब तक करीब 1000 से अधिक सरकारी दस्तावेज जलाकर नष्ट किए जाने की बात सामने आई है. बुधवार शाम को जब यह मामला मीडिया में उजागर हुआ, तो विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारी बचाव की मुद्रा में नजर आए.

जानकारी के अनुसार, शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भवन लंबे समय से जर्जर स्थिति में है और पिछले कुछ महीनों से यहां मरम्मत कार्य चल रहा है. इसी दौरान वर्षों से जमा सरकारी रिकॉर्ड को हटाने और व्यवस्थित करने का कार्य शुरू किया गया. लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच यह आरोप लगाया गया कि हजारों फाइलों को निस्तारण के नाम पर रात के अंधेरे में जलाया जा रहा है. फाइलों को जलाने का यह सिलसिला पिछले कुछ समय से लगातार जारी था. मामला सामने आने के बाद विभाग में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि जिन स्थानों पर फाइलें जलाई गई थीं, वहां से जले हुए अवशेषों को हटाकर सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया. इससे पूरे घटनाक्रम पर संदेह और गहरा गया है.

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सैकड़ों फाइलें राख, जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला: मामले पर जब अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी यशवंत प्रसाद शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने सीधे तौर पर फाइल जलाने की घटना से अनभिज्ञता जताई. उनका कहना है कि कार्यालय में मरम्मत कार्य के चलते पुराने रिकॉर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा था. सभी फाइलों की सूची बनाई गई है और उपयोगी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जो फाइलें अनुपयोगी थीं, उन्हें अलग कर निस्तारण के लिए रखा गया है. फाइलों को जलाने के सवाल पर उन्होंने संभावना जताई कि कुछ कागज अत्यधिक खराब या गल चुके होंगे, जिन्हें किसी कर्मचारी ने जला दिया हो. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की किसी सुनियोजित कार्रवाई की जानकारी उन्हें नहीं है.