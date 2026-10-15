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बूंदी में खेत में चल रही थी नकली मिठाई की फैक्ट्री, टीमों ने 1084 किलो मावा और 355 डिब्बे मिल्क केक नष्ट करवाए

1084 किलो तैयार मावा और मिल्क केक के 355 डिब्बे बरामद ( Etv Bharat Bundi )

बूंदी: त्योहारों पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच बूंदी पुलिस और प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. जिला स्पेशल टीम (DST) ने नमाना कस्बे में एक खेत में चल रहे नकली मावा और मिल्क केक के कारखाने पर छापा मारा. छापे के दौरान मौके से 1084 किलो तैयार मावा और मिल्क केक के 355 डिब्बे बरामद किए गए. इसके अलावा भारी मात्रा में सूजी, मिल्क केक बनाने में काम आने वाली सामग्री और पाम तेल भी मिला है. बरामद सामग्री को जांच के बाद मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग कारखाने के संचालक से पूछताछ कर रहे हैं. मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं.