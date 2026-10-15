बूंदी में खेत में चल रही थी नकली मिठाई की फैक्ट्री, टीमों ने 1084 किलो मावा और 355 डिब्बे मिल्क केक नष्ट करवाए
सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए टीमें गठित की गई हैं. जिले के कारखानों की जांच जारी है.
Published : October 15, 2026 at 8:19 PM IST
बूंदी: त्योहारों पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच बूंदी पुलिस और प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. जिला स्पेशल टीम (DST) ने नमाना कस्बे में एक खेत में चल रहे नकली मावा और मिल्क केक के कारखाने पर छापा मारा. छापे के दौरान मौके से 1084 किलो तैयार मावा और मिल्क केक के 355 डिब्बे बरामद किए गए. इसके अलावा भारी मात्रा में सूजी, मिल्क केक बनाने में काम आने वाली सामग्री और पाम तेल भी मिला है. बरामद सामग्री को जांच के बाद मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग कारखाने के संचालक से पूछताछ कर रहे हैं. मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं.
1084 किलो मावा, 355 डिब्बे मिल्क केक मिले: जिला डीएसटी प्रभारी बहादुर सिंह गौड़ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कारखाने से बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद हुई. मौके से 1084 किलो मावा और मिल्क केक के 355 डिब्बे मिले. इसके अलावा 13 कट्टे सूजी, 16 कट्टे मिल्क केक बनाने की सामग्री और 7 पीपे पाम तेल भी बरामद किया गया. इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद संबंधित विभागों ने कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग, सीएमएचओ कार्यालय की टीम, जिला रसद अधिकारी और नमाना थाना अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया. संबंधित टीमों की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई कर बरामद सामग्री को नष्ट करवाया गया.
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खेत में चल रहा था कारखाना: डीएसटी प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खेत में कारखाना संचालित किया जा रहा था. यहां अलवर के करीब 10 कर्मचारियों के माध्यम से मावा तैयार कर मिल्क केक बनाया जा रहा था. आरोप है कि मिठाई तैयार करने में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था. बरामद मावे और मिल्क केक में किस तरह की मिलावट थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. आगामी त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खपत बढ़ने से इस कारखाने में तैयार हो रही सामग्री की बाजार में आपूर्ति की आशंका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
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सूचना पर पहुंची डीएसटी: सूचना मिलते ही जिला डीएसटी प्रभारी बहादुर सिंह गौड़ के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. टीम के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया, ताकि बरामद सामग्री पर कार्रवाई की जा सके. त्योहारों पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में मावा और मिल्क केक मिलने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं.
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जिलेभर में जारी रहेगा मिलावट के खिलाफ अभियान: सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर ने बताया- जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए टीमें गठित की गई हैं. विभिन्न स्थानों पर संचालित कारखानों की जांच करवाई जा रही है. जहां भी सूचना मिलती है, वहां टीम भेजकर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा. मावा भंडारों, मिठाई बनाने वाले कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखी जा रही है.
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