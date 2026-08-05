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खौफनाक ! बूंदी में 7 वर्षीय बालक की पूरी नाक चबा गया खूंखार श्वान, डॉक्टरों ने 150 टांके लगाकर जोड़ा

बूंदी: आवारा श्वानों के बढ़ते हमले जहां आमजन के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. वहीं, बूंदी और भीलवाड़ा की सीमा से सेट उराना गांव में एक 7 वर्षीय मासूम पर हुए खूंखार श्वान के हमले का मामला सामने आया है. श्वान बालक की नाक को चबा गया, जिससे उसका बाहरी और भीतरी हिस्सा गहराई तक फट गया. परिजन घायल बालक को तुरंत बूंदी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की टीम ने तीन घंटे जटिल सर्जरी के दौरान 150 टांकों की मदद से बालक की नाक का पुनर्निर्माण किया.

बूंदी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि उराना गांव निवासी सात वर्षीय कौशल गुर्जर अपनी मां के साथ किसी काम से जा रहा था. इसी दौरान एक आक्रामक आवारा श्वान ने उस पर हमला कर दिया. श्वान ने बालक की नाक को बुरी तरह नोच डाला. अस्पताल में मौजूद बालक के परिजनों ने बताया कि यही श्वान क्षेत्र में कई अन्य लोगों को भी काट चुका था. लगातार हमलों से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाद में उस श्वान को मार दिया.

150 टांकों से किया नाक का पुनर्निर्माण : सर्जन डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि गंभीर रूप से घायल बालक को तत्काल उपचार के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बूंदी के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया. यहां डॉ. अमर शर्मा ने प्राथमिक उपचार करते हुए बालक की स्थिति को स्थिर किया तथा आवश्यक एंटी-रेबीज टीकाकरण और अन्य चिकित्सकीय उपचार शुरू किए.

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प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि नाक की त्वचा, उपास्थि (कार्टिलेज) और अंदरूनी श्लेष्मिक परत (म्यूकोसा) तक गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे मामला बेहद जटिल बन गया. चिकित्सकों ने चोट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आपातकालीन पुनर्निर्माणात्मक प्लास्टिक सर्जरी का निर्णय लिया. ऑपरेशन थिएटर में करीब तीन घंटे तक चली इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी को डॉ. आशीष व्यास और डॉ. शुभम व्यास ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया.