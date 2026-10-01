बूंदी: 15 दिन से बंद पड़ा जनाना अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, यूथ कांग्रेस ने पीएमओ का घेराव कर दी चेतावनी
यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव यासीन कुरैशी ने कहा-निजी अस्पतालों में सिजेरियन के करीब 50 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं.
Published : October 1, 2026 at 3:54 PM IST
बूंदी: जिला अस्पताल के जनाना विंग में 15 दिन पहले सिजेरियन के बाद 2 प्रसूताओं की मौत के मामले ने गुरुवार को तूल पकड़ लिया. यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया गया. इसके बाद कार्यकर्ता पीएमओ चेंबर में पहुंच गए. वहां उन्होंने पीएमओ का घेराव कर दिया. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी. बंद ऑपरेशन थिएटर जल्द शुरू नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान अस्पताल परिसर में माहौल गरमा गया. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया. पीएमओ ने जल्द ऑपरेशन थिएटर शुरू करने का आश्वासन दिया. इसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए.
निजी अस्पतालों की ओर जाने को मजबूर: यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव यासीन कुरैशी ने कहा- पिछले दिनों जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 2 प्रसूताओं की मौत भी हो गई थी. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने जनाना अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया. घटना को 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है. इसके बावजूद अब तक ओटी शुरू नहीं किया गया है. सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन सुविधा बंद होने से प्रसूताओं और परिजनों के सामने मजबूरी खड़ी हो गई है. जरूरतमंद मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है. वहां सिजेरियन के नाम पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. कई मामलों में निजी अस्पतालों में सिजेरियन के करीब 50 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की. जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ओटी को तत्काल शुरू किया जाए. इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को निजी अस्पतालों का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.
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मेडिकल कॉलेज के नाम पर सिर्फ कागजी व्यवस्था: यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव यासीन कुरैशी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर व्यवस्थाएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं. लेकिन मरीजों को अपेक्षित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है. उन्होंने दावा किया सरकारी रिकॉर्ड में करीब 70 चिकित्सक पोस्टेड बताए जाते हैं. लेकिन जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को लेकर लगातार परेशानी बनी हुई है. कांग्रेस नेताओं ने मांग की. जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए. विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए. प्रदर्शन में पार्षद मोहसिन बेग, मोइनुल हसन, एडवोकेट वसीम खान, हेमंत वर्मा और पूर्व सेवादल जिलाध्यक्ष महमूद अली भी पहुंचे.
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कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार: पीएमओ डॉ. एलएन मीणा ने बताया- पिछले दिनों हुई कैजुअल्टी के बाद ऑपरेशन थिएटर की सैंपलिंग कराई गई थी. प्रोटोकॉल के तहत ओटी दोबारा शुरू करने से पहले आवश्यक जांच जरूरी है. फेब्रिकेशन प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है. स्टेरिलाइजेशन और कल्चर प्रक्रिया भी अनिवार्य है. तीन कल्चर रिपोर्ट निगेटिव आने तक ओटी बंद रखना प्रक्रिया का हिस्सा है. पीएमओ ने बताया. तीनों कल्चर रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी हैं. मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई है. संयुक्त निदेशक को भी अवगत कराया गया है. उनके निर्देश पर तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही अगले दिन ऑपरेशन थिएटर शुरू कर दिया जाएगा.
रात की ड्यूटी का भी बनेगा रोस्टर: प्रदर्शन के दौरान रात में वरिष्ठ चिकित्सकों की उपलब्धता का मुद्दा उठा. पीएमओ ने बताया. वरिष्ठ चिकित्सकों की रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार किया गया है. प्रयास रहेगा. रात्रि ड्यूटी में कम से कम मेडिसिन विभाग के चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित हो.
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