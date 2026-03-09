ETV Bharat / state

सामूहिक दुष्कर्म मामला : दो आरोपी गिरफ्तार, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

बूंदी में 8वीं की परीक्षा देकर लौट रही नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला. पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई. जानिए कैसे क्या हुआ था...

Police Station in Kapren
कापरेन पुलिस थाना (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: कापरेन थाना क्षेत्र में गत 27 फरवरी की शाम 8वीं की परीक्षा देकर लौट रही नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती उमा शर्मा के सुपरविजन में व केशवराय पाटन डीएसपी अशोक जोशी, थाना प्रभारी भगवान सहाय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गई.

उसके बाद पुलिस टीम ने घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों अशोक कुमार मीणा पुत्र भोजराज और विकास कुमार उर्फ विकास सुमन पुत्र मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया.

यह बताया पूरा मामला : डीएसपी अशोक जोशी ने बताया कि घटना 27 फरवरी की है. 28 फरवरी को कोटा जे.के. लोन अस्पताल में भर्ती नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 27 फरवरी को 8वीं की परीक्षा देकर निकली थी. इस दौरान आरोपी अंकित जैन व मनीष मीणा निवासी बालापुरा एवं उसका दोस्त दशरथ मीणा बाइक लेकर रास्ते में खड़े थे. पीड़िता ने बयाना में बताया कि उसके पास अंकित जैन आया और पानी की बोतल देकर पानी पिलाया.

उसके बाद वह बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो शाम के साढ़े 6 बजे थे और वह स्कूल से 800 मीटर दूर बाइपास पर पड़ी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके बाद उसे किसी ने उसकी नानी के घर छोड़ दिया था. बाद में उसके पिताजी उसकी तबियत बिगड़ने पर कापरेन अस्पताल लेकर आए, जहां से चिकित्सकों ने उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया था.

पढ़ें : बूंदी में 8वीं की परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

पीड़िता ने बताया कि बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ ? उसे पता नहीं है. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के बयान धारा 184 बी.एन.एस.एस. 2023 के अनुसार मेडिकल परीक्षण करवाया, उसके बाद पर्चा बयान लिए गए और मुकदमा 26/2026 धारा 137(2) बीएनएस 2023, धारा 11/12 POCSO Act व 3(2)(Va) SC/ST Act में पंजीबद्ध किया गया.

कापरेन थाना प्रभारी भगवान मीणा ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय में आरोपी अशोक कुमार मीणा व विकाश कुमार सुमन व एक अन्य के द्वारा अपराध करना बताया. मामला संदिग्ध था व प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये नकद इनाम की घोषणा की गई थी.

थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि पुलिस टीम ने कस्बे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों एवं तकनीकी अनुसंधान किया. पीड़िता को स्कूल के पास से एक लड़का बाइक पर ले जाता हुआ दिख रहा था, जिसकी मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रैस किया और आरोपियों का पता लगाया गया. सीआई ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार मीणा व विकाश कुमार सुमन के खिलाफ जूर्म प्रमाणित पाए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया.

TAGGED:

MINOR GIRL ASSAULT CASE
BUNDI GANG RAPE CASE
दो आरोपी गिरफ्तार
नशीला पदार्थ
BUNDI CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.