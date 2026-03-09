ETV Bharat / state

सामूहिक दुष्कर्म मामला : दो आरोपी गिरफ्तार, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

बूंदी: कापरेन थाना क्षेत्र में गत 27 फरवरी की शाम 8वीं की परीक्षा देकर लौट रही नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती उमा शर्मा के सुपरविजन में व केशवराय पाटन डीएसपी अशोक जोशी, थाना प्रभारी भगवान सहाय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गई.

उसके बाद पुलिस टीम ने घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों अशोक कुमार मीणा पुत्र भोजराज और विकास कुमार उर्फ विकास सुमन पुत्र मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया.

यह बताया पूरा मामला : डीएसपी अशोक जोशी ने बताया कि घटना 27 फरवरी की है. 28 फरवरी को कोटा जे.के. लोन अस्पताल में भर्ती नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 27 फरवरी को 8वीं की परीक्षा देकर निकली थी. इस दौरान आरोपी अंकित जैन व मनीष मीणा निवासी बालापुरा एवं उसका दोस्त दशरथ मीणा बाइक लेकर रास्ते में खड़े थे. पीड़िता ने बयाना में बताया कि उसके पास अंकित जैन आया और पानी की बोतल देकर पानी पिलाया.

उसके बाद वह बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो शाम के साढ़े 6 बजे थे और वह स्कूल से 800 मीटर दूर बाइपास पर पड़ी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके बाद उसे किसी ने उसकी नानी के घर छोड़ दिया था. बाद में उसके पिताजी उसकी तबियत बिगड़ने पर कापरेन अस्पताल लेकर आए, जहां से चिकित्सकों ने उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया था.