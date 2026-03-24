सुनसान रास्ते पर खौफनाक खेल, छोटे भाई ने पत्नी संग मिलकर बड़े भाई को जिंदा जलाया था
इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला. छोटा भाई और उसकी पत्नी हत्या के मामले में गिरफ्तार. जानिए पूरा कहानी...
Published : March 24, 2026 at 9:41 PM IST
बूंदी: जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सगे छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई को जिंदा जला दिया. घटना के 8 दिन बाद इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि थाना दबलाना में दर्ज प्रकरण संख्या 73/2026 में मृतक लक्ष्मण पुत्र स्व. घासीलाल निवासी ठीकरदा की 23 मार्च को इलाज के दौरान मौत होने पर हत्या की धारा जोड़ते हुए कार्रवाई तेज की गई और मुख्य आरोपी रमेश व उसकी पत्नी आशा बाई को गिरफ्तार किया गया है.
सुनसान रास्ते पर रचा गया खौफनाक खेल : थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने मंगलवार को बताया कि घटना 16 मार्च की शाम करीब 6 बजे की है. लक्ष्मण अपनी मोटरसाइकिल से खेत जा रहा था. जैसे ही वह नहर के पास पहुंचा, सामने से उसका छोटा भाई रमेश और भाभी आशा बाई मोटरसाइकिल से आए और रास्ता रोक लिया. पहले दोनों ने पत्थरों से हमला कर लक्ष्मण को गिराया, फिर बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी.
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इसके बाद रमेश ने अपने भाई को कसकर पकड़ लिया, जबकि आशा बाई ने मोटरसाइकिल की डिग्गी से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर डाल दिया. इसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया. आशा बाई ने माचिस जलाकर लक्ष्मण को आग के हवाले कर दिया. चंद पलों में वह आग की लपटों में घिर गया.
मौत से पहले का बयान बना सबसे बड़ा सबूत : थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे लक्ष्मण को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां मजिस्ट्रेट के सामने मौत से पहले उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया. 8 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 23 मार्च को लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी.
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देवली से दबोचे गए आरोपी पति और पत्नी : सीआई ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के मार्गदर्शन और वृताधिकारी हिण्डोली अजित मेघवंशी के सुपरविजन में टीम गठित की गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए लगातार दबिश दी और आखिरकार 24 मार्च को देवली क्षेत्र से दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उनसे गहन पूछताछ जारी है.