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जमीन विवाद में गर्भवती से मारपीट, पेट में पल रहे जुड़वां बच्चों की मौत

कोख पर कहर. बूंदी में पेट में जुड़वां बच्चों की मौत से मचा हड़कंप. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार. जानिए पूरा मामला...

Bundi Crime
बूंदी जिला पुलिस आधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के दुर्गापुरा गांव में जमीन विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि इंसानियत शर्मसार हो गई. दो परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद के दौरान कथित मारपीट में एक गर्भवती महिला को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद महिला के गर्भ में पल रहे पांच माह के जुड़वां शिशुओं की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

दबलाना थाने के सहायक उपनिरीक्षक कमलेश ने बताया कि यह घटना 3 अप्रैल की है, जब दुर्गापुरा गांव में रमेश मीणा और सुरेश मीणा के परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद उग्र हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान रमेश मीणा की पत्नी बर्मा, जो कि गर्भवती थी, को कथित रूप से प्रताड़ित किया गया.

पीड़िता बर्मा ने आरोप लगाया है कि सुरेश मीणा, उसकी पत्नी हंसा बाई और अन्य परिजनों ने मिलकर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की. आरोप है कि इस दौरान उसके पेट पर भी वार किए गए, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. घटना के बाद परिजन उसे तुरंत बूंदी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया.

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इलाज के दौरान महिला को पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे जनाना अस्पताल में शिफ्ट किया गया. चिकित्सकों की जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को झकझोर कर रख दिया. जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे पांच माह के जुड़वां शिशुओं की मौत हो चुकी है. रविवार को चिकित्सकों की देखरेख में महिला का गर्भपात कराया गया और मृत शिशुओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सके. दबलाना थाने के सहायक उपनिरीक्षक कमलेश ने बताया कि घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं.

8 साल बाद मिली खुशियां छिन गईं : इस घटना के बाद पीड़िता बर्मा बाई का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि करीब 8 साल बाद उसे संतान सुख मिलने वाला था, वह भी जुड़वा बच्चों के रूप में, लेकिन इस घटना ने उसकी सारी खुशियां छीन लीं. परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में भी गहरा आक्रोश व्याप्त है.

पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी जमीनी विवाद को लेकर दबलाना थाना पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि यदि पहले ही उचित कदम उठाए जाते, तो यह दर्दनाक घटना टल सकती थी. घटना के बाद आरोपियों के फरार होने और परिवार को धमकियां मिलने की भी बात सामने आई है, जिससे वे दहशत में हैं.

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