शौक और मौज-मस्ती के लिए बन गए वाहन चोर, बूंदी पुलिस ने दबोची शातिर गैंग
15 चोरी की बाइक बरामद. कई और वारदातों के खुलासे के संकेत. जानिए पूरा मामला...
Published : July 3, 2026 at 3:30 PM IST
बूंदी: जिले में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की दिशा में बूंदी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना दबलाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 15 मोटरसाइकिलें बरामद की है.
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे. वहीं, मांग के अनुसार चोरी के वाहनों को सस्ते दामों में बेचकर मौज-मस्ती और अपने शौक पूरे करते थे.
जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में वाहन चोरी और नकबजनी की बढ़ती घटनाओं के खुलासे एवं बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत के मार्गदर्शन तथा हिण्डोली वृत्ताधिकारी अजीत मेघवंशी के सुपरविजन में थाना दबलाना की थानाधिकारी प्रिया व्यास एवं जिला स्पेशल टीम प्रभारी राजाराम जाट के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन किया गया.
पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की सहायता से लगातार निगरानी करते हुए वाहन चोर गिरोह तक पहुंच बनाई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लोकेश गुर्जर (19) निवासी सूहरी, धर्मराज गुर्जर (18) निवासी सूहरी तथा विक्रम गुर्जर (21) निवासी गोरस्या का खेड़ा, थाना दबलाना को गिरफ्तार किया.
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तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके कब्जे से चोरी की गई कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी पहले ऐसे स्थानों की रेकी करते थे, जहां वाहन मालिकों की निगरानी कम रहती थी. इसके बाद सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, आम रास्तों और सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी कर लेते थे. चोरी के बाद वाहनों को मांग के अनुसार बेहद कम कीमत पर बेचकर अवैध कमाई करते थे.
राजधानी सहित कई जिलों में कबूली वारदात : बरामद मोटरसाइकिलें केवल बूंदी जिले तक सीमित नहीं हैं. एसपी ने बताया कि चोरी के वाहन थाना दबलाना, हिण्डोली, कोतवाली बूंदी, सदर बूंदी, नैनवां के अलावा थाना दूनी (टोंक), विद्याधर नगर (जयपुर), अशोक नगर (जयपुर) तथा मुहाना (जयपुर) सहित अन्य थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे.
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बूंदी एसपी ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और उनसे वाहन चोरी के अलावा अन्य चोरी एवं नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 के तहत संगठित अपराध की कार्रवाई भी की जा रही है.