नैनवा जैन मंदिर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चार शातिर चोर गिरफ्तार ‎

‎बूंदी: जिले के नैनवा के नेमीनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का जिला पुलिस ने बुधवार शाम खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस थाना नैनवां एवं जिला विशेष टीम (डीएसटी) की संयुक्त कार्रवाई में नैनवा जैन मंदिर की चोरी का खुलासा हुआ है. पुलिस से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कुंज बिहारी उर्फ जीतू, अजीत, शम्भु एवं विजय को गिरफ्तार किया गया है.

‎ऐसे हुई थी वारदात : ‎एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 15 जनवरी 2026 की रात अज्ञात चोरों ने नैनवा के नेमीनाथ दिगम्बर जैन मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में विराजित आदिनाथ भगवान व पार्श्वनाथ भगवान की धातु से बनी स्वर्ण रंग की लगभग सवा सात इंच लंबी दो प्रतिमाएं, दो चांदी के सिंहासन (लगभग 2 किलो वजन), सात चांदी के छत्र एवं अन्य कीमती सामग्री भी चुरा ले गए थे. घटना को लेकर नैनवा थाने पर धारा 305(घ) बीएनएस में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था.

