Bundi Crime : पॉक्सो के आरोपी ने थाने में दी जान, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

राजस्थान के बूंदी से बड़ी खबर. पॉक्सो मामले में गिरफ्तार आरोपी ने दी जान. जानिए पूरा मामला...

बूंदी पुलिस अधीक्षम कार्यालय (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 10:03 PM IST

कोटा/बूंदी: जिले के इंदरगढ़ थाने में मंगलवार शाम पॉक्सो मामले में गिरफ्तार आरोपी के आत्महत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है. घटना के बाद आनन-फानन में युवक को कोटा के लिए रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंपच गया. पुलिस अधिकारी पूरे समय मामले पर चुप्पी साधे रहे.

जिले में मौजूद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली. मामले को लेकर उधर मृतक के गांव में लोगों में रोष की बात सामने आ रही है. फिलहाल, शव को कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ है. घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी घटना स्थल पहुंचे और जानकारी ली.

पूरे मामले पर कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल का कहना है कि इंदरगढ़ थाने में घटनाक्रम आत्महत्या का है. इस पूरे मामले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की पालना करते हुए कार्रवाई की जा रही है. पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी प्रक्रिया है. जांच भी इस मामले में की जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी. फिलहाल, कानून व्यवस्था का भी सवाल बना हुआ है, जिसे बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक व आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार शाम 6 बजे के पास की बताई जा रही है. इंदरगढ़ पुलिस ने दो दिन पहले थाने में दर्ज पॉक्सो के मामले में करवर थाना क्षेत्र के रहने वाले 23 वर्षीय दिनेश पुत्र मांगी लाल सैनी को पुलिस थाने लेकर आई थी. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए एक कमरे में बंद किया था. इस दौरान आरोपी ने जान दे दी.

थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए. तत्काल उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी. इससे पहले उसे अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, जब दिनेश को अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसकी हालत गंभीर बताई गई थी. जिसे देखते हुए उसे कोटा के लिए रेफर किया गया था. हालांकि, कोटा पहुंचते ही उसकी मौत हो गई.

तीन दी पूर्व पॉक्सो में दर्ज हुआ था मामला : पुलिस के अनुसार करवर निवासी दिनेश के खिलाफ नाबालिग ने पॉक्सो में मामला दर्ज करवाया था. मामले में इंदरगढ़ पुलिस ने आरोपी की मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के लिए कमरे में बंद किया हुआ था. इसी बीच उसने अपनी जान दे दी. घटना की सूचना पर बूंदी से पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. फिलहाल, शव को कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ है.

