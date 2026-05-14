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कापरेन में दिनदहाड़े चोरी : सूने मकान का ताला तोड़ सोना-चांदी और नकदी ले उड़े बदमाश

सूने मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी. लगातार बढ़ रही चोरियों से दहशत में कस्बेवासी...

Bundi Theft Case
बिखरा समान और मुख्य गेट का टूटा पड़ा ताला (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 7:26 PM IST

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बूंदी: जिले के कापरेन कस्बे में चोरी की बढ़ती वारदातों ने आमजन की नींद उड़ा दी है. गुरुवार को कापरेन कस्बे के वार्ड नंबर 7 स्थित कबीरा की बाड़ी में दिनदहाड़े हुई बड़ी चोरी की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में रखे लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात तथा नकदी लेकर फरार हो गए. वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

कापरेन थाना प्रभारी भगवान सहाय मीना के अनुसार पीड़ित किशन गोपाल कहार ने बताया कि गुरुवार सुबह परिवार के सदस्य आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे. सुबह करीब 10 बजे वह स्वयं भी घर से दुकान के लिए निकल गए. इसी दौरान बदमाशों ने सूने मकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया. दोपहर बाद जब परिवार के सदस्य वापस लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला. घर के अंदर प्रवेश करने पर कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा हुआ था.

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सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ : किशन गोपाल कहार ने बताया कि परिवार ने जब सामान की जांच की तो घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी गायब मिली. अज्ञात बदमाश 1 तोला सोने की टोकरियां, आधा तोला सोने की अंगूठी, आधा तोला सोने के टॉप्स, दो नग सोने की बालियां, 350 ग्राम चांदी की कणकती, 750 ग्राम वजन की दो जोड़ी चांदी की पायजेब, दो जोड़ी चांदी की फोलरिया तथा लगभग 1 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए. चोरी गए सामान की कुल कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए. सूचना पर कापरेन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका. पीड़ित किशन गोपाल कहार ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है.

रात को ताला लगा था, सुबह ताला तोड़ जेवरात ले गए बदमाश : दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने शहरवासियों में दहशत पैदा कर दी है. लोगों का कहना है कि व्यस्त आबादी वाले क्षेत्र में दोपहर के समय इस तरह की बड़ी चोरी होना गम्भीर मामला है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि रात के समय तो मकान पर ताला लगा था, लेकिन दोपहर बाद जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो मेन गेट का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए. मकान के अंदर सारा समाना बिखरा पड़ा था, जबकि अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थी.

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