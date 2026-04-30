शादी के 23 साल बाद भी बेटे की चाह में पति बना था हैवान, कर दी थी पत्नी की हत्या, 24 घंटे में गिरफ्तार
घरेलू विवाद और बेटे की चाहत. पति ने कुल्हाड़ी के वार से पत्नी की थी हत्या. पुलिस ने दबोचा.
Published : April 30, 2026 at 7:50 PM IST
बूंदी: तालेड़ा थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व कुल्हाड़ी के वार से पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले उसके पति को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया. एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने गुरुवार को एसपी ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हेमराज द्वारा बेटे की चाहत के कारण लगातार हो रहे घरेलू विवाद के बाद कुल्हाड़ी के वार कर पत्नी की नृशंस हत्या करना समाने आया था.
उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी को 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है. अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी का फिलहाल कोई अपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. एसपी ने बताया कि घटना के बाद मृतका की पुत्री ने अपनी छोटी बहन के साथ तालेड़ा थाने में आकर रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी मां रामी बाई की मंगलवार देर रात उसके पिता ने कुल्हाड़ी से मारकर नृशंस हत्या कर दी.
मृतका की पुत्री ने आरोप लगाया कि उसके ताऊ रमेश, जगदीश, ताई लाडबाई, चन्द्रकला, ताउजी के लड़के देवराज, रामपाल, दादा दुर्गा शंकर, दादी भूली बाई ने आपराधिक साजिश कर उसके पिता को भड़काया. जिसके कारण उसकी मां की हत्या कर पिता हेमराज फरार हो गया.
3 बेटियों के जन्म के बाद से बेटे की चाहत में हेमराज बना हैवान : एसपी ने बताया कि मृतका की पुत्री ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां रामी बाई की शादी 23 साल पहले हुई थी. वह बचपन से ही देख रही है कि मां के लड़का नहीं होने के कारण उसके पिता व पूरा परिवार उसकी मां से नफरत करता था. पिता हेमराज आए दिन छोटी-छोटी बातों पर उसकी मां के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते थे. बीते 2 साल से उसके पिता, ताऊ रमेश व जगदीश के साथ रह रहे थे. कभी-कभी घर आते थे. उन्होंने घर का राशन तक बंद कर दिया था. पति-पत्नी के बीच बड़ी बेटियों के विवाह को लेकर भी आए दिन झगड़े होने की बात सामने आई है.
पढ़ें : पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या! मोबाइल बंद कर आरोपी फरार
पिता ने छोटी बेटी को पीटा, मां ने रोका तो रात को कर दी हत्या : एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि दिन के समय मृतका की छोटी पुत्री के साथ दूध लेने के दौरान किसी बात को लेकर उसके पिता हेमराज ने जमकर मारपीट कर दी थी. अचानक मां ने आकर टोका तो उसके साथ भी जमकर मारपीट कर दी. मृतका की पुत्री का आरोप है कि उसके पिता ने झगड़े के दौरान उसकी मां की हत्या की धमकी दी थी.
मंगलवार रात सभी घर में सोए हुए थे. अचानक से उसका पिता हेमराज आया और मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. मामले में पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्य और गोपनीय जानकारी कर प्रकरण के मुख्य आरोपी हेमराज पुत्र दुर्गा शंकर निवासी ठीकरिया कला को गिरफ्तार किया.