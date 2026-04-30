ETV Bharat / state

शादी के 23 साल बाद भी बेटे की चाह में पति बना था हैवान, कर दी थी पत्नी की हत्या, 24 घंटे में गिरफ्तार

पुलिस हिरासत में हत्यारा हेमराज ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: तालेड़ा थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व कुल्हाड़ी के वार से पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले उसके पति को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया. एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने गुरुवार को एसपी ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हेमराज द्वारा बेटे की चाहत के कारण लगातार हो रहे घरेलू विवाद के बाद कुल्हाड़ी के वार कर पत्नी की नृशंस हत्या करना समाने आया था. उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी को 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है. अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी का फिलहाल कोई अपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. एसपी ने बताया कि घटना के बाद मृतका की पुत्री ने अपनी छोटी बहन के साथ तालेड़ा थाने में आकर रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी मां रामी बाई की मंगलवार देर रात उसके पिता ने कुल्हाड़ी से मारकर नृशंस हत्या कर दी. बूंदी एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bundi) मृतका की पुत्री ने आरोप लगाया कि उसके ताऊ रमेश, जगदीश, ताई लाडबाई, चन्द्रकला, ताउजी के लड़के देवराज, रामपाल, दादा दुर्गा शंकर, दादी भूली बाई ने आपराधिक साजिश कर उसके पिता को भड़काया. जिसके कारण उसकी मां की हत्या कर पिता हेमराज फरार हो गया.