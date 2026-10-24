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Bundi Crime: दादा ने 15 साल की पोती पर धारदार हथियार से किया हमला, इलाज के दौरान मौत

नैनवा थाना, बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: 70 वर्षीय दादा ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी ही 15 साल की पोती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे कोटा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मृतका के पिता ने अपने ही पिता के खिलाफ थाने में हत्या की शिकायत दी है. पुलिस ने आरोपी दादा को हिरासत में ले लिया है.