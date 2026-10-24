Bundi Crime: दादा ने 15 साल की पोती पर धारदार हथियार से किया हमला, इलाज के दौरान मौत
नैनवां थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया- आरोपी दादा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, मामले में आगे जांच जारी है.
Published : October 24, 2026 at 7:39 PM IST
बूंदी: 70 वर्षीय दादा ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी ही 15 साल की पोती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे कोटा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मृतका के पिता ने अपने ही पिता के खिलाफ थाने में हत्या की शिकायत दी है. पुलिस ने आरोपी दादा को हिरासत में ले लिया है.
गर्दन पर किया वार, कोटा में तोड़ा दम: पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया- घटना नैनवां थाना क्षेत्र की दूगारी पंचायत के दौलतपुरा गांव स्थित कालबेलिया बस्ती की है. शुक्रवार देर रात परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसी दौरान मोहननाथ कालबेलिया (70) ने अपनी पोती पूजा कालबेलिया (15) पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पूजा की गर्दन पर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी. घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई. गंभीर हालत में परिजन बालिका को तत्काल नैनवां अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे कोटा रेफर कर दिया. कोटा अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई.
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कोटा अस्पताल से पुलिस को मिली सूचना: नैनवां पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया- पुलिस को घटना की सूचना कोटा अस्पताल से मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत कोटा पहुंची, लेकिन तब तक बालिका की मौत हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.नैनवां थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया कि यह घटना दौलतपुरा गांव की कालबेलिया बस्ती में हुई है. इस घटना को लेकर मृतका के पिता नारायण कालबेलिया ने अपने ही पिता मोहननाथ कालबेलिया के खिलाफ रिपोर्ट दी है.
आरोपी दादा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज: नैनवां थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया- कोटा अस्पताल में बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है.आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. सभी तथ्यों और घटनाक्रम की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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