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अनाथ बच्चों का हक मार रही थी इंश्योरेंस कंपनी, बीमारी का बहाना बना खारिज किया क्लेम, आयोग ने दिलाए 1.68 करोड़

बूंदी: माता-पिता की सड़क हादसे में मौत के बाद आर्थिक सहारे की उम्मीद लेकर बीमा कंपनी के पास पहुंचे दो नाबालिग बच्चों को जब क्लेम के नाम पर निराशा मिली, तो मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा. बीमा कंपनी ने बीमारी छिपाने का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया था, लेकिन बूंदी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. आयोग के फैसले के बाद आखिरकार दोनों नाबालिगों को बड़ी राहत मिली और बीमा कंपनी ने एक करोड़ 68 लाख 32 हजार 532 रुपए की अवार्ड राशि का भुगतान कर दिया.

यह है पूरा मामला: मामला परिवाद संख्या 231/2024 से जुड़ा है. नाबालिग निश्चल तोतला और अद्वैत तोतला की ओर से उनके संरक्षक भगवान प्रसाद तोतला ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक और अधिवक्ता सुमित पारीक के माध्यम से आयोग में परिवाद पेश किया था. परिवादियों के पिता नितेश तोतला और उनकी माता की 11 नवंबर 2021 को हरिद्वार (मंगलौर) में हुए एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी. मृतक दंपती ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी.

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बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम किया था खारिज: अधिवक्ता सुमित पारीक ने बताया कि माता-पिता की मौत के बाद जब बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम पेश किया गया, तो बीमा कंपनी ने 27 फरवरी 2023 को उसे खारिज कर दिया. कंपनी का कहना था कि बीमित नितेश तोतला पॉलिसी लेने से पहले 'हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया' नामक बीमारी से पीड़ित थे और उन्होंने इस बीमारी की जानकारी कंपनी से छिपाई थी. परिवादी पक्ष ने कंपनी के इस तर्क को चुनौती देते हुए आयोग के समक्ष कहा कि बीमारी को लेकर कंपनी के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. अधिवक्ता सुमित पारीक, रोहित शर्मा, किंशुक पारीक और नंदिनी विजय ने पैरवी करते हुए आयोग के सामने तर्क रखा कि बीमा कंपनी पुरानी बीमारी को प्रमाणित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत या जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रही है.

क्लेम की राशि पर टीडीएस काटा, फिर भी नहीं किया भुगतान: अधिवक्ता सुमित पारीक ने बताया कि मामले में आयोग ने बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली के एक अन्य पहलू को भी बेहद गंभीर माना. आयोग के समक्ष यह तथ्य आया कि बीमा कंपनी ने क्लेम की देय राशि पर 61 हजार 131 रुपए टीडीएस तो काट लिया था, लेकिन परिवादियों को राशि का भुगतान नहीं किया. आयोग ने इस कार्रवाई को सेवा दोष और अनैतिक व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में माना. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रवींद्र कुमार और सदस्य रमाकांत दीक्षित की पीठ ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने के आदेश को अवैध करार दिया.