Bundi Conflict : आलोद कस्बे में धार्मिक स्थल पर रंग फेंकने से तनाव, कई लोग डिटेन

आलोद कस्बे में जुलूस के दौरान मौजूद लोग ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के आलोद कस्बे में बुधवार दोपहर एक जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल पर रंग फेंकने की घटना से तनाव का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बूंदी से अतिरिक्त पुलिस बल कस्बे में तैनात करना पड़ा. इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन ​भी किया गया है. इसके बाद हालात सामान्य हो गए. जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि बुधवार दोपहर होली का जुलूस कस्बे के मुख्य बाजार मार्ग से होकर गुजर रहा था. इसी दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर काला रंग फेंक दिया. इसकी सूचना फैलते ही समुदाय विशेष के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे. कुछ समय के लिए दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए भीड़ को शांत कराया और दोनों पक्षों से समझाइश की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ आलोद पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने समुदाय विशेष के प्रतिनिधियों से बातचीत कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद माहौल धीरे-धीरे शांत हुआ. पढ़ें: Holi 2026 : डूंगरपुर में रंग-गुलाल नहीं पत्थरों से खेली गई खूनी होली, 31 घायल