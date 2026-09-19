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बूंदी में डोटासरा व जूली का बीजेपी पर हमला, बोले-जहां बहुमत नहीं, वहां बीजेपी करती है मारा-मारी, पार्षदों को डराकर बना रही बोर्ड

जूली ने कहा-जनता ने अपने वोट से पार्षद चुने हैं. बोर्ड गठन की प्रक्रिया भी पार्षदों की स्वतंत्र-लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए.

Congressmen welcome Dotasra and Jully in Bundi
डोटासरा और जूली का स्वागत करते कांग्रेसी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 7:26 PM IST

6 Min Read
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बूंदी/जयपुर: निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बोर्ड गठन को लेकर शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बूंदी पहुंचे. दोनों नेताओं ने निकाय चुनाव में कथित पुलिस हस्तक्षेप और पार्षदों पर दबाव बनाए जाने के आरोपों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला. डोटासरा ने कहा-जिन निकायों में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, वहां सबसे ज्यादा मारा-मारी चल रही है. कांग्रेस के बहुमत वाले निकायों में पुलिस का पहरा लगाकर पार्षदों को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है. जूली ने कहा-बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति पहले भी चलती आई है, लेकिन पुलिस के दम पर बोर्ड बनाना गलत है.

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बहुमत जहां नहीं, वहां ज्यादा मारा-मारी: डोटासरा ने कहा - जहां भाजपा को बहुमत मिला है, वहां स्थिति अलग है, लेकिन जहां बहुमत नहीं मिला, वहां बोर्ड बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. कांग्रेस के बहुमत वाले निकायों में पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है. जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पार्षदों को चुनती है. चुनाव के बाद उन्हीं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को डराने या प्रभावित करने का प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है, जहां पैसे की जरूरत है, वहां पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और जहां दबाव की जरूरत है, वहां पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है. व्यापारियों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों तक को डराया-धमकाया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राजस्थान में भी उसी मॉडल पर काम किया जा रहा है और प्रत्याशियों को दबाव में लेने का प्रयास हो रहा है.

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भरतपुर की घटना का जिक्र कर लगाए आरोप: डोटासरा ने भरतपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक व्यापारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था. आरोप लगाया कि उसे चुनाव से हटने के लिए दबाव में लिया गया.व्यापारी की होटल के सामने बुलडोजर पहुंचाकर उसे नापने की कार्रवाई की गई और इस दबाव के चलते उसे अपना नामांकन वापस लेना पड़ा.उन्होंने कहा कि यह पूरा खेल लोकतंत्र के लिए धब्बा है.

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को जो संविधान दिया, उसमें हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला है. जनता के वोट की कीमत का सम्मान होना चाहिए. पैसे, प्रशासन और दादागिरी के सहारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. देशभर में चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव की स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. निकाय चुनाव के बाद बोर्ड गठन के दौरान भी इसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

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पुलिस के दम पर बोर्ड बनाना गलत: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी निकाय चुनाव के बाद बोर्ड गठन को लेकर सरकार पर निशाना साधा. जूली ने कहा- निकायों में बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति पहले भी चलती आई है, लेकिन पुलिस के दम पर बोर्ड बनाना गलत है. पार्षदों को उठाने के मामलों में पुलिस तेजी दिखा रही है, जबकि आम लोगों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की रफ्तार इतनी तेज नजर नहीं आती. निर्वाचित पार्षदों को अपनी इच्छा से राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है. उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है. निकाय चुनाव में जनता ने अपने वोट से पार्षद चुने हैं. अब बोर्ड गठन की प्रक्रिया भी पार्षदों की स्वतंत्र इच्छा और लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए. पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए.

अस्पतालों में बदहाली, प्रसूताओं की मौत का सिलसिला जारी: जूली ने शनिवार शाम को बयान जारी कर कहा- अपनी राजनीतिक बाड़ेबंदी और पुलिस-प्रशासन के खुले दुरुपयोग में दिन-रात व्यस्त रहने वाली भाजपा सरकार के पास प्रदेश की आम जनता का दुख-दर्द सुनने का जरा भी वक्त नहीं है. एक तरफ सरकार निकाय चुनाव में अपनी विफलता छुपाने के लिए भय का माहौल बनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ पूरे राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था के कारण प्रसूताओं की असमय मौत का सिलसिला लगातार जारी है. दो दिन पूर्व ही बूंदी के जनाना अस्पताल में सीजेरियन प्रसव के बाद गंभीर हालत में रेफर की गई दो प्रसूताओं ने कोटा के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. यह कोई अपवाद नहीं है, पिछले कुछ महीनों में प्रदेशभर से ऐसी दर्जनों हृदय विदारक खबरें सामने आ चुकी हैं.

सीएम ने नहीं किया अस्पतालों का दौरा: जूली ने कहा- इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री ने एक बार भी किसी प्रभावित अस्पताल का दौरा नहीं किया. क्या यही भाजपा का तथाकथित सुशासन है? जब प्रदेश का मुखिया ही जनसमस्याओं से मुंह मोड़कर बैठा हो और केवल दिल्ली के इशारों पर सरकार चला रहा हो, तो उनसे राजस्थान की माताओं-बहनों की पीड़ा समझने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?. राज्य का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है, लेकिन सरकार सत्ता के घमंड में है.

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चांदना की माता के निधन पर जताया शोक: बूंदी में दोनों नेता पूर्व मंत्री अशोक चांदना की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके निवास पहुंचे. यहां उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल चांदना परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की. इस दौरान बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, कांग्रेस नेता सत्येश शर्मा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इससे पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा, पीसीसी सदस्य चमेश शर्मा सहित अन्य नेताओं ने हाइवे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया.

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