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बूंदी के बिजासन माता मंदिर में मधुमक्खियों का हमला, 25 श्रद्धालु घायल, नारियल के धुएं से भड़कीं मधुमक्खियां

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी. विजयादशमी पर इंद्रगढ़ स्थित प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पहाड़ी पर मौजूद मधुमक्खियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों के इस हमले में करीब 25 श्रद्धालु घायल हो गए. घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि, बिजासन माता मंदिर मेला समिति से जुड़े सेवकों ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चा संभाला और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. समय पर उपचार मिलने के कारण सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई. वहीं, समिति की सतर्कता से हजारों अन्य श्रद्धालु मधुमक्खियों की चपेट में आने से बच गए और वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई.

अचानक टूट पड़ा मधुमक्खियों का झुंड: बिजासन माता मंदिर मेला समिति के अध्यक्ष अक्षय योगी के अनुसार, यह घटना मंगलवार देर शाम की है. विजयादशमी के अवसर पर श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे. इसी दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने रास्ते में पहाड़ी के पास नारियल जला दिया. नारियल जलाने से उठे धुएं के कारण पहाड़ी पर मौजूद मधुमक्खियां अचानक उत्तेजित हो गईं और उन्होंने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से श्रद्धालुओं में घबराहट फैल गई. कई श्रद्धालुओं को मधुमक्खियों ने डंक मार दिए, जिससे देखते ही देखते करीब 25 लोग इसकी चपेट में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही मेला समिति के पदाधिकारी और सेवक सक्रिय हो गए तथा वे घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और अस्पताल पहुंचाने में जुट गए.