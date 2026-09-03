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Bee Attack : कापरेन बालिका स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 8 छात्राएं और 3 शिक्षिकाएं घायल

सभी घायलों को उपचार के लिए कापरेन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया. घटना के बाद विद्यालय परिसर में काफी देर तक हड़कंप की स्थिति बनी रही. अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से छात्राओं और स्कूल स्टाफ में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर कापरेन थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायल बालिकाओं तथा स्कूल स्टाफ से घटना की जानकारी ली.

बूंदी: जिले कापरेन कस्बे के राजकीय बालिका विद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लंच ब्रेक के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने बालिकाओं पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले से स्कूल में चीख-पुकार मच गई और बालिकाएं जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगीं. घटना में करीब 7 से 8 बालिकाओं के साथ तीन स्कूल कर्मी भी घायल हो गए.

लंच ब्रेक में खेल रही थीं बालिकाएं, तभी हुआ हमला : विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वे फिलहाल चुनाव ड्यूटी के सिलसिले में बूंदी आए हुए हैं. उन्हें घटना की जानकारी स्कूल स्टाफ के माध्यम से मिली. प्रधानाचार्य के अनुसार घटना लंच ब्रेक के दौरान हुई. बताया गया कि कुछ बालिकाएं विद्यालय परिसर में खेल रही थीं. इसी दौरान नीम के पेड़ पर मौजूद मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक बालिकाओं पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले से छात्राओं में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान प्रीति, भावना, प्रीतिका, शिवानी सहित अन्य बालिकाएं चपेट में आ गईं. छात्राओं को बचाने के प्रयास में स्कूल की अध्यापिकाएं शाहिमा परवीन, मंजू पांचाल तथा कनिष्ठ लिपिक गिरिजा शर्मा भी मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आ गईं.

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अस्पताल पहुंची पुलिस, उपचार के बाद भेजा घर : कापरेन थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के समय वे गश्त पर थे. सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से घायल बालिकाओं एवं स्कूल स्टाफ के उपचार के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया. हालत सामान्य होने पर उन्हें घर भेज दिया गया. उधर घटना के बाद अभिभावकों में भी चिंता की स्थिति बनी रही.