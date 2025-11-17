ETV Bharat / state

नाबालिग की कोटा में संदिग्ध मौत, अस्पताल में भर्ती करा युवक फरार, नानी के घर से हुई थी लापता

कोटा के एक अस्पताल में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो गई.

नाबालिग की कोटा में संदिग्ध मौत
नाबालिग की कोटा में संदिग्ध मौत (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : बूंदी निवासी एक नाबालिग बालिका की कोटा के एमबीएस अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. बालिका को रविवार शाम को तबीयत बिगड़ने पर एक लड़का भर्ती करवा कर फरार हो गया था. नाबालिक बालिका की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बालिका का उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में अपहरण का मुकदमा दर्ज था.

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद नागर ने बताया कि नाबालिग बालिका 17 वर्षीय है, जिसके अपहरण का मुकदमा उदयपुर के थाने में दर्ज है. बालिका को रविवार शाम 6 से 7 बजे के बीच कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक लड़के ने भर्ती करवाया था. इस लड़की ने देर रात ढाई बजे दम तोड़ दिया है. इस संबंध में लड़की के परिजनों को भी सूचना दे दी थी. साथ ही उदयपुर पुलिस को भी जानकारी दी थी. लड़की के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है.

पढ़ें. कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे ओडिशा के छात्र की संदिग्ध मौत

परिजन कोटा पहुंचे : थानाधिकारी विनोद कुमार नागर ने बताया कि लड़की के परिजन भी सोमवार सुबह कोटा पहुंच गए हैं. उन्होंने बताया कि उदयपुर में नाबालिग लड़की की किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया था. इस लड़की की उदयपुर से कोटा आते समय बस में तबीयत बिगड़ने के बाद युवक लड़की को अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन ज्यादा तबीयत खराब होने पर वह फरार हो गया. इस संबंध में पोस्टमार्टम सहित सभी प्रक्रियाएं उदयपुर पुलिस करवाएगी. उदयपुर पुलिस कोटा के लिए रवाना भी हो गई है.

14 को मुकदमा दर्ज हुआ था : उदयपुर के अंबा माता थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रणजीत सिंह राव का कहना है कि बालिका मूल रूप से बूंदी जिले के नैनवां इलाके की रहने वाली है. उसके अपहरण का मुकदमा 14 नवंबर की शाम को उदयपुर में दर्ज हुआ था. वह अपनी नानी के यहां पर आई हुई थी, जिसमें परिजनों ने एक युवक पर शक भी जताया था. वह भी बूंदी के नैनवा इलाके का ही रहने वाला है. बालिका की कोटा के अस्पताल में मौत की सूचना मिली है. इसके बाद कोटा जाकर पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाएं करवाएंगे. इसकी जांच में ही सामने आएगा कि क्या पूरा कारण रहा है? प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है.

TAGGED:

MINOR GIRL SUSPICIOUS DEATH
BUNDI BASED MINOR DEAD IN KOTA
नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत
GIRL DEAD IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण करते हैं आयरन की कमी की ओर इशारा, एनीमिया का भी हो सकते हैं शिकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.