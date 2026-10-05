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बूंदी बंद पर दो फाड़: संयुक्त व्यापार महासंघ ने बंद का किया ऐलान, व्यापार महासंघ बोला- खुलेगा बाजार

बूंदी: जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं और व्यापारी की मौत के विरोध में मंगलवार को प्रस्तावित बूंदी बंद को लेकर व्यापारी संगठनों में ही मतभेद सामने आ गए हैं. संयुक्त व्यापार महासंघ ने 6 अक्टूबर को बूंदी बंद का आह्वान किया है, जबकि व्यापार महासंघ ने इस फैसले का विरोध करते हुए दुकानदारों से बाजार खुले रखने की अपील की है. दोनों संगठनों के अलग-अलग रुख के चलते शहर के व्यापारियों और आम लोगों में बंद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है.

संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश एवरग्रीन और सचिव प्रशांत मोदी ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और व्यापारी की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया है. उनका दावा है कि बंद को विभिन्न व्यापारिक संगठनों और शहर के लोगों का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव के चलते बंद का विरोध कर रहे हैं. महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार कराना है.

संयुक्त व्यापार महासंघ की ओर से शनिवार को आयोजित बैठक में सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं और व्यापारी की मौत के मामले को लेकर रोष जताया था. बैठक में मौजूद विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिखित सहमति और हस्ताक्षर कर 6 अक्टूबर को बूंदी बंद का निर्णय लिया था. इसके बाद महासंघ के पदाधिकारियों ने बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से संपर्क शुरू कर दिया.

व्यापार महासंघ ने खोला विरोध का मोर्चा: दूसरी ओर, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष निरंजन जिंदल सहित अन्य पदाधिकारियों ने बंद के फैसले पर असहमति जताई है. व्यापार महासंघ की बैठक में शहर के विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों ने बंद के विरोध में अपना पक्ष रखा. महासंघ का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग अपनी जगह सही है, लेकिन बाजार बंद करना इसका समाधान नहीं है. व्यापारियों से मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान खोलकर सामान्य कारोबार करने की अपील की गई है. व्यापार महासंघ का कहना है कि किसी भी बंद का निर्णय व्यापक व्यापारिक सहमति से होना चाहिए. संगठन ने बिना पूर्व सहमति या व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए निर्णय के आधार पर बाजार बंद करने का विरोध किया है.

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कांग्रेस के समर्थन के बाद बढ़ी सियासी हलचल: बूंदी बंद के मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. संयुक्त व्यापार महासंघ की बैठक के बाद बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बंद को समर्थन देने की घोषणा की. इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया. कांग्रेस नेताओं के समर्थन के बाद भाजपा से जुड़े नेताओं की सक्रियता भी बाजार में बढ़ गई. भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, सभापति भरत शर्मा, शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, पूर्व सभापति महावीर मोदी सहित कई नेताओं ने बाजारों में दुकानदारों से संपर्क किया. उन्होंने व्यापारियों से मंगलवार को प्रतिष्ठान खोलने और बाजार को सामान्य रूप से संचालित रखने की अपील की.

अभिभाषक परिषद ने किया बंद का समर्थन (ETV Bharat Bundi)

डॉ. गोविंद गुप्ता को बनाया पीएमओ: भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने कहा कि सरकार ने अस्पताल से जुड़ी मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि राजकीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मीनारायण मीणा को हटाकर डॉ. गोविंद गुप्ता को नया पीएमओ नियुक्त किया गया है. अस्पताल की व्यवस्थाओं को जल्द ही सुव्यवस्थित करने की बात भी कही गई है. उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 24 घंटे फिजिशियन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. इसके साथ ही ट्रॉमा वार्ड में आईसीयू के दो अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने की बात कही गई है. भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर है और मांगों पर उचित कार्रवाई की जा रही है.

बूंदी बार और प्राइवेट स्कूल सहित अन्य का समर्थन: संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश एवरग्रीन ने बताया कि जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं में सुधार सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को बूंदी बंद के आह्वान को बूंदी अभिभाषक परिषद (बार) ने समर्थन देने की घोषणा की है. इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल सोसायटी ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है.

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