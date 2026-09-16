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बूंदी में 16 माह पुराने बाबूलाल हत्याकांड में फैसला, महिला समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार जुर्माना

बूंदी: जिले के गेंडोली थाना क्षेत्र के झालीजी का बराणा गांव में करीब 16 माह पहले हुए बाबूलाल हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-1 की अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में महिला समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. यह मामला 1 मई 2025 का है.

लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि अदालत ने हत्या के आरोप में मुकट बिहारी पुत्र हीरालाल, रूप नारायण पुत्र हीरालाल, कुदरत पुत्र रूप नारायण, जसवंत पुत्र रूप नारायण और संतोष पत्नी रूप नारायण ताराचंद, सभी निवासी झालीजी का बराणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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परिवादी हरिओम पुत्र बाबूलाल निवासी झालीजी का बराणा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि उसके पिता बाबूलाल और ताऊ मुकट बिहारी के बीच विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर मुकट बिहारी ने अपनी बेटी, जवाई संतोष, रूप नारायण और परिवार के अन्य लोगों को बुला लिया. इसके बाद सभी ने मिलकर बाबूलाल और द्वारिका बाई के साथ लकड़ी और लोहे के सरियों से मारपीट की. मारपीट में दोनों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन इलाज के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई. मौत के बाद मामला गंभीर हो गया और पुलिस ने जांच शुरू की. गेंडोली थाना पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.