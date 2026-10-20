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माता के श्रृंगार में फर्जीवाड़ा : असली सोने के हार-टोकरी की जगह पहनाए नकली, 6 लाख का लोन लिया, ऐसे खुली पोल

रायथल थाना पुलिस, बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: अंथड़ा गांव स्थित मां अरणा माता मंदिर में आस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सेवा-पूजा करने वालों ने ही माता के असली सोने के गहने बदलकर नकली आभूषण पहना दिए और असली जेवरों पर 6 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने 18 महीने पहले माता का सोने का हार और कानों की टोकरियां बदल दी थीं. शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 67.06 ग्राम सोना बरामद किया है.