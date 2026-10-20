माता के श्रृंगार में फर्जीवाड़ा : असली सोने के हार-टोकरी की जगह पहनाए नकली, 6 लाख का लोन लिया, ऐसे खुली पोल
पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 67.06 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए.
Published : October 20, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:13 PM IST
बूंदी: अंथड़ा गांव स्थित मां अरणा माता मंदिर में आस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सेवा-पूजा करने वालों ने ही माता के असली सोने के गहने बदलकर नकली आभूषण पहना दिए और असली जेवरों पर 6 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने 18 महीने पहले माता का सोने का हार और कानों की टोकरियां बदल दी थीं. शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 67.06 ग्राम सोना बरामद किया है.
नकली आर्टिफिशियल आभूषण पहना दिए: पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार ने बताया कि अंथड़ा निवासी मान सिंह ने 15 अक्टूबर 2026 को रायथल थाने में परिवाद पेश कर मामले की शिकायत की थी. परिवाद में बताया गया कि मंदिर विकास समिति की ओर से माली समाज के परिवारों को बारी-बारी से मां अरणा माता की सेवा-पूजा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. इसी के तहत करीब 18 महीने पहले मांगीलाल और हेमराज के पास सेवा-पूजा का कार्यकाल था.
इस दौरान माता के आभूषणों और पूजा सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी. आरोप है कि इसी अवधि में दोनों ने माता की मूर्ति पर पहनाए गए असली सोने के हार और कानों की टोकरियां हटाकर उनके स्थान पर नकली आर्टिफिशियल आभूषण पहना दिए. असली जेवरों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया. शिकायत मिलने के बाद रायथल थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(4), 318(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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गिरवी रख दिए माता के गहने: पुलिस जांच के दौरान गांव के मौजीज लोगों और मंदिर से जुड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गई. तथ्यों और आरोपियों से संबंधित जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को पता चला कि माता के असली सोने के आभूषणों को बूंदी स्थित केपरी लोन कंपनी में गिरवी रखकर छह लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया गया था. इसके बाद आरोपियों से पूछताछ कर आभूषणों के बारे में जानकारी जुटाई गई. दोनों की निशानदेही पर 67.06 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए.
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया: रायथल थाने के सहायक उपनिरीक्षक बृजमोहन मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मांगीलाल (39) और हेमराज (32) निवासी अंथड़ा के रूप में हुई है. दोनों सगे भाई हैं. 18 माह पहले दोनों के पास मंदिर की सेवा-पूजा की जिम्मेदारी थी. इसी दौरान दोनों ने मिलकर जालसाजी को अंजाम दिया था.
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ऐसे हुई असली और नकली जेवर की पहचान: जांच अधिकारी बृजमोहन मीणा ने बताया कि मामला नवरात्रि की शुरुआत में खुला. माता के शृंगार के लिए सोने के जेवर धारण करवाए गए, तभी हार का एक हिस्सा टूट गया. जब उसे ठीक करवाने के लिए सुनार के पास ले जाया गया तो उसने हार को नकली बताते हुए उस पर सोने से टांका लगाने से मना कर दिया. इसके बाद मामला ग्रामीणों में फैल गया और फिर रायथल थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई.
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