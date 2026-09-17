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बूंदी: हरिओम हत्याकांड में फैसला, एडीजे कोर्ट नंबर-2 ने 4 आरोपियों को सुनाया आजीवन कारावास

माखीदा तिराहा पर हरिओम की हत्या कर दी गई थी, आरोपियों ने हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को अंजाम दिया था.

District Court, Bundi
जिला न्यायालय बूंदी (ETV Bharat file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-2, बूंदी ने चार साल पुराने हत्याकांड में फैसला सुनाया है.गेंडोली थाना क्षेत्र के माखीदा तिराहे पर दूध डेयरी की गाड़ी चलाने वाले युवक हरिओम की हथियारों से हमला कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी माना है. सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. फैसले के बाद आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के साथ जेल भेज दिया गया.

2022 को माखीदा तिराहे पर हुई थी हत्या: लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि मामला 31 दिसंबर 2022 का है. कोटा खुर्द निवासी जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका पुत्र हरिओम दूध डेयरी की गाड़ी चलाता था. वह माखीदा तिराहे पर था, इसी दौरान हथियारों से लैस होकर आए 4-5 व्यक्तियों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में हरिओम गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया.

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23 गवाह और 83 दस्तावेजों के आधार पर हुई सुनवाई: जांच के बाद गेंडोली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्यों और गवाहों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया. लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया- अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान करवाए गए और 83 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषसिद्ध माना.

इन चार आरोपियों को मिली सजा: भूपेंद्र सक्सेना ने बताया- न्यायालय ने जुगलकिशोर पुत्र मोतीलाल निवासी गणेशपुरा, नवल कुमार पुत्र रामलाल निवासी खेड़ला देवजी, गोलू कुमार पुत्र महावीर निवासी चहिचा और राकेश पुत्र जटाशंकर निवासी कोटा खुर्द थाना लाखेरी को हत्या के मामले में दोषी ठहराया. चारों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही धारा 120-बी के तहत भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. मामले में आरोपी राकेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी साबित हुई. न्यायालय ने उसे इस धारा में एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की अतिरिक्त सजा सुनाई. न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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फैसले के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा:लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि अभियुक्त राकेश गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था. फैसले के बाद शेष दोषियों को भी अभिरक्षा में लिया गया और सजा वारंट के साथ कारागृह भेज दिया गया.

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