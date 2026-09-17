ETV Bharat / state

बूंदी: हरिओम हत्याकांड में फैसला, एडीजे कोर्ट नंबर-2 ने 4 आरोपियों को सुनाया आजीवन कारावास

बूंदी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-2, बूंदी ने चार साल पुराने हत्याकांड में फैसला सुनाया है.गेंडोली थाना क्षेत्र के माखीदा तिराहे पर दूध डेयरी की गाड़ी चलाने वाले युवक हरिओम की हथियारों से हमला कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी माना है. सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. फैसले के बाद आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के साथ जेल भेज दिया गया.

2022 को माखीदा तिराहे पर हुई थी हत्या: लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि मामला 31 दिसंबर 2022 का है. कोटा खुर्द निवासी जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका पुत्र हरिओम दूध डेयरी की गाड़ी चलाता था. वह माखीदा तिराहे पर था, इसी दौरान हथियारों से लैस होकर आए 4-5 व्यक्तियों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में हरिओम गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया.

पढ़ें: कोर्ट की खबरें: राज्य सरकार ने जिला प्रमुख पदों पर दिए गए ओबीसी आरक्षण को बताया सही, RCSAT में अध्यक्ष लगाए सरकार

23 गवाह और 83 दस्तावेजों के आधार पर हुई सुनवाई: जांच के बाद गेंडोली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्यों और गवाहों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया. लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया- अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान करवाए गए और 83 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषसिद्ध माना.