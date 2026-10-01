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बूंदी में शिक्षा मंत्री ने हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, बोले- पंचायत चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और जीतेंगे

दिलावर ने कहा- मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के जरिए विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया.

Education Minister Madan Dilawar
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 6:07 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 7:16 PM IST

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बूंदी: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुराने हाड़ेंद्रा कॉलेज परिसर में आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय 19 वर्षीय छात्र हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. मार्चपास्ट की सलामी ली और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा- अच्छा खिलाड़ी अच्छा विद्यार्थी भी होता है जो देश, प्रदेश और जिले का नाम रोशन करता है, क्योंकि खेल जीवन में अनुशासन, टीम भावना और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करते हैं.

यह मेजर ध्यानचंद की धरती है: मंत्री ने बूंदी और हाड़ौती की हॉकी विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस बूंदी के मैदान पर मेजर ध्यानचंद ने कभी हॉकी मैच खेला था, उसी मैदान पर आज राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होना बूंदी और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के जरिए विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया, वे भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे, जिनका जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले... (ETV Bharat Bundi)

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38 टीमें, 700 खिलाड़ी मैदान में: 70वीं राज्य स्तरीय 19 वर्षीय छात्र हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 38 टीमें और करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता के लिए बूंदी हायर सेकेंडरी स्कूल के तीन मैदानों सहित पुलिस परेड ग्राउंड में मैचों की व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था शहर के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों में की गई है. विभिन्न जिलों से आए करीब दो दर्जन रेफरी और निर्णायक मंडल के सदस्य जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. मैदानों की व्यवस्था में जिले से प्रतिनियुक्त शारीरिक शिक्षकों ने सहयोग किया है. इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दिलावर ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, हम पंचायत विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे.

Dilawar inaugurated competition by hoisting flag.
दिलावर ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया (ETV Bharat Bundi)

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अजमेर की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया: प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला अजमेर और भरतपुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें अजमेर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल से जीत दर्ज की. शुभारंभ अवसर पर बूंदी नगर परिषद सभापति भरत शर्मा ने अध्यक्षता की, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष कालूलाल जांगिड़ और कुंजबिहारी बिल्या विशिष्ट अतिथि रहे, तथा कोटा संभाग स्कूल शिक्षा की संयुक्त निदेशक आशा माण्डावत, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अर्चना तंवर और उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) शांता कंवर सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

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Last Updated : October 1, 2026 at 7:16 PM IST

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