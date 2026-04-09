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33 एकड़ का अल्ट्रामार्डन फर्नीचर क्लस्टर, 70 से अधिक प्लाट पर फर्नीचर उद्योगों को नया ठिकाना

70 से अधिक प्लाट पर फर्नीचर उद्योगों को नया ठिकाना ( ETV Bharat )

सागर के सिदगुंवा इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर क्लस्टर के लिए 33 एकड़ जमीन मिल चुकी है और यहां उद्योग लगाने वालों के लिए 70 से ज्यादा प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं. इस क्लस्टर से यहां के फर्नीचर एवं लकड़ी उद्योग को नया स्वरूप मिलेगा. यहां के फर्नीचर उद्यमी और कारीगरों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकारी मदद भी मिलेगी.

सागर: बुंदेलखंड की वन संपदा का अपना अलग महत्व है. यहां के जंगलों में बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ पाए जाते हैं. इसलिए इस इलाके में बड़े पैमाने पर फर्नीचर निर्माण का काम होता है. यहां के फर्नीचर उद्योग को नई दिशा देने और फर्नीचर निर्माण की अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर में फर्नीचर क्लस्टर बनाने जा रहा है.

सागर जिले की बात करें तो यहां पर मौजूद वन संपदा के चलते बड़े पैमाने पर फर्नीचर निर्माण का कार्य चलता है, लेकिन यह व्यवसाय काफी बिखरा हुआ और परंपरागत तरीके से चल रहा है. जिन इलाकों में सागौन और दूसरी ऐसी लकड़ी की मौजूदगी है, जिससे फर्नीचर बनाया जा सकता है. वहां पर छोटे-छोटे कारीगर परंपरागत तरीके से फर्नीचर निर्माण का काम कर रहे हैं. अभी इस कार्य को परंपरागत तरीके के साथ-साथ अत्याधुनिक मशीनरी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग डिजाइनिंग से जोड़ने के लिए फर्नीचर क्लस्टर बनाया जा रहा है.

फर्नीचल कलस्टर बनने से मिलेगा रोजगार (ETV Bharat)

सागर के फर्नीचर प्लास्टर में 70 से ज्यादा प्लॉट फर्नीचर उद्यमी और कारीगरों के लिए उचित दरों पर मिलेंगे. जहां पर उद्यमी और कारीगर फर्नीचर निर्माण करने वाली यूनिट आरा मशीन और फर्नीचर के लिए जरूरी दूसरी मशीनरी लगा सकेंगे. यह ऐसा क्रिस्टल होगा, जहां उद्यमियों को एक ही जगह पर कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादक मिल सकेंगे. जिससे उत्पादन लागत कम होगी और कारीगरों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ आमदनी भी बढ़ेगी.

सागौन की लकड़कियों से बनाए जाते हैं फर्नीचर (ETV Bharat)

क्लस्टर में प्लॉट आवंटन शुरू

जिला उद्योग अधिकारी मंदाकिनी पांडे ने बताया कि "यह फर्नीचर क्लस्टर बुंदेलखंड और मुख्य रूप से सागर के फर्नीचर व्यवसाय को एक नया स्वरूप देगा. यहां के कारीगरों का प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनरी के जरिए हुनर को बढ़ाया जाएगा. इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों और लोगों को रोजगार के रूप ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएगा. सरकार की MSME नीति के तहत ये क्लस्टर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम है.

फर्नीचर निर्माण एवं लकड़ी उद्योग से जुड़े सभी उद्यमियों, व्यापारियों और कारीगर इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते है. यदि फर्नीचर क्लस्टर में प्लॉट चाहते हैं, तो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र और सागर टिम्बर एंड फर्नीचर एसोसिएशन से संपर्क कर सकते है.