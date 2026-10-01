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बुंदेलखंड में एक और रिवर लिंक, केन बेतवा के बाद जगी नर्मदा सुनार लिंक की उम्मीद

गोपाल भार्गव का ड्रीम प्रोजेक्ट नर्मदा सुनार लिंक, तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल से की चर्चा. रिपोर्ट कपिल तिवारी.

NARMADA SUNAR LINK PROJECT
बुंदेलखंड में एक और रिवर लिंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:23 PM IST

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सागर: बुंदेलखंड अंचल जलसंकट और सिंचाई साधनों की कमी के चलते कृषि क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा जैसी तरक्की नहीं कर पाया. लेकिन लगता है कि बुंदेलखंड के दिन अब फिरने वाले हैं. दरअसल, केन बेतवा लिंक को धरातल पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं. ऐसे में अब बुंदेलखंड अंचल को नर्मदा से जोड़े जाने की भी उम्मीद जगी है. मौजूदा विधानसभा के वरिष्ठतम विधायक गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र रहली से बहने वाली सुनार नदी को नर्मदा नदी से लिंक कराने का प्रयास कई दिनों से कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से बात की है. वहीं, गोपाल भार्गव से मुलाकात के वक्त तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल से चर्चा की है.

गोपाल भार्गव का ड्रीम प्रोजेक्ट नर्मदा सुनार लिंक

दरअसल, बुंदेलखंड अंचल में सिंचाई की समस्या काफी पुरानी है. बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक परियोजना से छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले में जलसंकट और सिंचाई के संकट से निजात मिल जाएगी. लेकिन बुंदेलखंड अंचल के दो जिले दमोह और सागर को इस योजना से कोई फायदा नहीं मिलना है. इन दो जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव पिछले कई सालों से अपने विधानसभा क्षेत्र रहली में बहने वाली सुनार नदी को नर्मदा नदी से लिंक कराना चाहते हैं.

NARMADA SUNAR LINK PROJECT
केन बेतवा के बाद जगी नर्मदा सुनार लिंक की उम्मीद (ETV Bharat)

जहां तक नर्मदा नदी की बात करें, तो रहली मुख्यालय से नर्मदा के बरमान घाट की दूरी करीब 80 किमी है. अगर इन दोनों नदियों को लिंक किया जाता है, तो बुंदेलखंड अंचल की सुनार नदी बरसाती नदी न रहकर साल भर पानी से लबालब रहने वाली नदी बन जाएगी और सागर सहित दमोह जिले को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सुनार नदी सागर के टड़ा केसली से होकर रहली, गढ़ाकोटा होते हुए हटा तक पहुंचती है.

BUNDELKHAND RIVER LINK
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मिले विधायक गोपाल भार्गव (ETV Bharat)

जलसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से की बात

वैसे तो गोपाल भार्गव लंबे समय से नर्मदा सुनार लिंक को लेकर सक्रिय हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने भोपाल पहुंचकर जलसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से चर्चा की और योजना को धरातल पर उतारने के लिए विस्तृत प्रयासों के बारे में बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ रहली विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा के जल को लिफ्ट कर सुनार नदी में मिलाने से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर बातचीत हुई.

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बैठक के दौरान इन दोनों योजनाओं की विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने और इनके शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी है. परियोजना को देखते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से भी बात की. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पहल और अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया.

NARMADA SUNAR LINK PROJECT
गोपाल भार्गव का ड्रीम प्रोजेक्ट नर्मदा सुनार लिंक (ETV Bharat)

गोपाल भार्गव ने जतायी जल्द स्वीकृति की उम्मीद

जलसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से फोन पर बातचीत के बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने नर्मदा सुनार लिंक परियोजना जल्द स्वीकृत किए जाने की उम्मीद जतायी है. उन्होंने कहा है कि रहली सहित आसपास के वृहद क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद जग गई है. उन्होंने संकेत दिए हैं कि नर्मदा-सुनार लिंक परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृत कराकर कार्य शुरू कराया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से केवल रहली विधानसभा ही नहीं, बल्कि आसपास की चार अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जल संकट दूर होगा.

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