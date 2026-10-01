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बुंदेलखंड में एक और रिवर लिंक, केन बेतवा के बाद जगी नर्मदा सुनार लिंक की उम्मीद

बुंदेलखंड में एक और रिवर लिंक ( ETV Bharat )

सागर: बुंदेलखंड अंचल जलसंकट और सिंचाई साधनों की कमी के चलते कृषि क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा जैसी तरक्की नहीं कर पाया. लेकिन लगता है कि बुंदेलखंड के दिन अब फिरने वाले हैं. दरअसल, केन बेतवा लिंक को धरातल पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं. ऐसे में अब बुंदेलखंड अंचल को नर्मदा से जोड़े जाने की भी उम्मीद जगी है. मौजूदा विधानसभा के वरिष्ठतम विधायक गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र रहली से बहने वाली सुनार नदी को नर्मदा नदी से लिंक कराने का प्रयास कई दिनों से कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से बात की है. वहीं, गोपाल भार्गव से मुलाकात के वक्त तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल से चर्चा की है.