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बुंदेलखंड में बिछा एक्सप्रेस वे का जाल, यूपी राजस्थान और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का सीधा रास्ता

बुंदेलखंड में बिछ रहा एक्सप्रेस वे का जाल, ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें, तो विकास के मामलों में कई गुना पीछे रहा बुंदेलखंड अब विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ने की तैयारी कर रहा है. दरअसल, बुंदेलखंड के इकलौते संभागीय मुख्यालय सागर की भौगोलिक स्थित ऐसी है कि यहां से कई सारे एक्सप्रेस वे और हाइवे गुजर रहे हैं और कई सारे निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं. मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र, यूपी और दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी में भी बुंदेलखंड अहम भूमिका निभा रहा है.