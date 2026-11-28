बुंदेलखंड में बिछा एक्सप्रेस वे का जाल, यूपी राजस्थान और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का सीधा रास्ता
सरपट दौड़ेगा बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश को देगा दूसरे राज्यों से शानदार कनेक्टिवटी, यूपी और राजस्थान जाना होगा आसान, जानिए क्या हैं मेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:08 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें, तो विकास के मामलों में कई गुना पीछे रहा बुंदेलखंड अब विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ने की तैयारी कर रहा है. दरअसल, बुंदेलखंड के इकलौते संभागीय मुख्यालय सागर की भौगोलिक स्थित ऐसी है कि यहां से कई सारे एक्सप्रेस वे और हाइवे गुजर रहे हैं और कई सारे निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं. मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र, यूपी और दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी में भी बुंदेलखंड अहम भूमिका निभा रहा है.
बुंदेलखंड से मध्य प्रदेश के हर अंचल के लिए कनेक्टिविटी के लिए पहले से हाईवे और फोरलेन है या प्रस्तावित और निर्माणाधीन है. जिनमें NH-44, NH-146 और NH-934, एनएच 34 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं. वहीं, बुंदेलखंड विकास पथ जैसे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से इस इलाके को जोड़ने की तैयारी हो रही है. इसके अलावा सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, सागर कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और सागर में बेस्टर्न ग्रीनफील्ड बायपास बनाया जा रहा है.
बुंदेलखंड से गुजरने वाले प्रमुख हाइवे
नेशनल हाइवे 44 (उत्तरी दक्षिणी कारीडोर)
संभागीय मुख्यालय सागर से राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना का उत्तरी दक्षिणी कारीडोर गुजरता है. जो श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमार तक भारत को जोड़ता है. खास बात ये है कि इस कारीडोर का 162 किमी हिस्सा अकेले सागर जिला से होकर गुजरता है. ये ललितपुर (यूपी) जिला से होते हुए सागर में प्रवेश में करता है और मालथौन से होकर सागर होते हुए देवरी से नरसिंह पुर जिले में प्रवेश कर जाता है. 2009 में बनकर तैयार हुआ ये कारीडोर बुंदेलखंड के विकास की अहम कड़ी है.
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नेशनल हाइवे- 934
एनएच 934 की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश को कानपुर होते हुए लखनऊ से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है. पहले इसे नेशनल हाइवे 86 के नाम से जाना जाता था. लेकिन अब इसे एनएच 934 के तौर पर जाना जाता है. सागर के कानपुर तक फोर टू सिक्स लेन ये हाइवे निर्माणाधीन है और ये भोपाल लखनऊ इकानामिक कारीडोर का हिस्सा है. केंद्र सरकार के सड़क अवसंरचना विकास अभियान के तहत NH-934 के सागर-मोहरी खंड को 4-लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जा चुका है. लगभग 42.3 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय आवागमन को मजबूती देने वाला अहम एक्सप्रेस वे. इसका एक हिस्सा खुरई से जरूआखेड़ा होते हुए सागर तक पहुंचता है.
नेशनल हाइवे-146 (भोपाल–सागर फोरलेन)
एक दौर था कि मध्य प्रदेश की सियासत में सागर-भोपाल रोड की बदहाली का मुद्दा पेश करने के लिए प्रमुख मार्ग होता था. लेकिन अब इसे फोरलेन के रूप में आकार दिया जा रहा है और लगभग पूरा हो चुका है. ये भोपाल से शुरू होकर विदिशा, राहतगढ़ होते हुए सागर तक पहुंचता है. इस मार्ग को एक बाॅयपास के जरिए सीधे एनएच 44 से जोड़ा जाएगा.
नेशनल हाइवे - 34 (सागर-जबलपुर फोरलेन)
सागर जबलपुर फोरलेन का निर्माण कार्य दो हिस्सों में चल रहा है. सागर-दमोह का जहां अभी भू अर्जन और सर्वे का काम चल रहा है. तो दमोह से जबलपुर का निर्माण कार्य जारी है. सागर–दमोह मार्ग करीब 76.680 किमी को 2-लेन से 4-लेन बदलने के लिए 2 हजार करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है. वहीं, दमोह से जबलपुर फोरलेन का निर्माण कार्य जारी है. करीब 90.19 किमी इस सड़क में 82.44 किमी मुख्य खंड और 7.75 किमी दमोह बायपास शामिल है. इसकी अनुमानित लागत करीब 2 हजार 200 करोड़ बताई गई है. इस तरह 4200 करोड़ की लागत से सागर जबलपुर फोरलेन बन रहा है.
निर्माणाधीन एक्सप्रेव ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट
इसके अलावा बुंदेलखंड में कई सारे रोड प्रस्तावित और निर्माणाधीन है. जिनमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, सागर सतना एक्सप्रेव वे और सागर कोटा एक्सप्रेस वे के निर्माण को हरी झंडी मिल गयी है. इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड से चारों तरफ की कनेक्टिवटी आसान होगी. यहां से यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र से आसान कनेक्टिविटी होगी.
बुंदेलखंड विकास पथ
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 330 किमी लंबी फोरलेन गलियारा है, जिसे झांसी, ललितपुर, सागर, भोपाल और देवास जैसे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की लागत 3 हजार 357 करोड़ रुपए हैं. ये प्रोजेक्ट बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में आवागमन तेज़ और सुरक्षित होगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी. इसका उद्देश्य यूपी के बुंदेलखंड ललितपुर, झांसी, भोपाल और देवास से कनेक्टिवटी प्रदान करना है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है.
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सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे
बुंदेलखंड और बघेलखंड की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 227 किलोमीटर लंबा, 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल कॉरिडोर प्रस्तावित है. जिसकी अनुमानित लागत 8 हजार 850 करोड़ रुपए आंकी गयी है. इस प्रोजेक्ट का सर्वे और DPR तैयार करने का काम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम कर रहा है.
सागर-कोटा फोरलेन एक्सप्रेस वे
सागर और राजस्थान के कोटा को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 16 हजार 000 करोड़ बतायी जा रही है. यह लगभग 300–320 किमी लंबा होगा और इससे सागर और कोटा के बीच की दूरी करीब 75 किमी तक कम होने की संभावना है. ये राजस्थान के कोटा, झालावाड़ से होते हुए अकलेरा, चाचौड़ा, मकसूदनगढ़, बैरसिया, विदिशा और सागर तक पहुंचेगा.
इसी मार्ग से विदिशा के जरिए भोपाल को लिंक किया जाना है. इसके जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे 44 से कनेक्टिवटी होने से क्षेत्रीय व लॉजिस्टिक संपर्क को मजबूत मिलेगी. इसके अलावा बुंदेलखंड के दूसरे जिलों में दमोह-कटनी फोरलेन करीब 105 किमी लंबी सड़क 1,746 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है.