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बदल जाएगी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ग्वालियर से बनारस तक हाईटेक सुविधाओं के साथ कर सकेंगे सफर

करीब चार साल पहले ग्वालियर और झांसी के बीच संचालित होने वाली यात्री ट्रेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस के कोच बदले गए थे और एलएचबी कोचेस इस ट्रेन में लगाए गए थे और अब एक बार फिर इस ट्रेन को हाईटेक सुविधाओं से लेस किया जा रहा है. झांसी रेल मंडल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रेन जल्द ही मॉडल रैक के रूप में तैयार होगी, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है.

ग्वालियर : झांसी रेल मंडल की महत्वपूर्ण ट्रेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस जल्द ही नए स्वरूप में दिखाई देगी. ग्वालियर से चलकर वाराणसी तक जाने वाली इस ट्रेन को आधुनिक कोचों से लैस किया जा रहा है, जिसमें कई तरह के अपग्रेड देखने को मिलेंगे. यात्रियों की सुविधा और आरामदायक सफर को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यह बदलाव करना शुरू कर दिए हैं.

ग्वालियर से बनारस तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए प्रतिदिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस उपलब्ध होती है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा और भी आरामदायक बनाने के लिए अब इस ट्रेन में नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमे पुराने कोचों को नया रूप दिया जा रहा है. इन नए और हाईटेक कोच में कोच इंडिकेशन बोर्ड से लेकर वेलकम स्टीकर, इमरजेंसी विंडो इंडिकेशन, ट्रेन का टाइम टेबल जैसी सुविधाएं दिखाई देंगी. इसके साथ ही शौचालयों को भी अपग्रेड किया जा रहा है. इनमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए सोप डिस्पेंसर, बाथरूम फ्रेशनर कंटेनर भी लगेंगे. साथ ही बाथरूम्स का एक्सटीरियर भी वाल पेपर के जरिए सुंदर बनाया जा रहा है.

चार साल पहले हुआ था कोचों में बदलाव, अब होगा अपग्रेड (Etv Bharat)

फर्स्ट एसी में दिखेंगी ग्वालियर की धरोहर

साधारण स्लीपर और एसी कोच के अलावा फर्स्ट एसी में सफर करने वालों को भी एक नया अनुभव मिलेगा. नए मॉडल कोच में ग्रीन एंड येलो फ्लोर मेट देखने को मिलेगा. साथ ही कोच गैलरी में ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरे नजर आएंगी. इस तरह के बदलाव के साथ ये कोच अब पहले से सुंदर और आकर्षक नजर आने वाली हैं.

फर्स्ट एसपी केबिन में नजर आएंगे एमपी के पर्यटन स्थल (Etv Bharat)

झांसी की पहली मॉडल रैक बनेगी ट्रेन

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, '' बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन में होने वाले बदलाव के बाद टी मॉडल रैक के रूप में विकसित की जा रही हैं. जो झांसी रेल मंडल की पहली मॉडल रैक होगी. इन नए कोचेस को ग्वालियर में ही तैयार किया जा रहा है. जो यात्रियों को सफर के दौरान स्वच्छता के साथ सुंदरता का एहसास कराएगा.''

स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी तक का बदलेगा लुक (Etv Bharat)

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कई धार्मिक स्थलों से गुजरती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस

बुंदेलखंड एक्सप्रेस ग्वालियर से बनारस के बीच प्रतिदिन संचालित होती है और हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. शुरुआती स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक यह ट्रेन 36 स्टॉपेज लेती है. और करीब 14 घंटे में सफर पूरा करती है यह ट्रेन ग्वालियर से झांसी, ओरछा, चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व वाले शहरों तक सीधे सफर के लिए बहतरीन विकल्प है. और इसी वजह से झांसी रेलमंडल की महत्वपूर्ण ट्रेन मानी जाती है.