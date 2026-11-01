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बुंदेलखंड में तेजी से बढ़ रहा कैंसर, जानलेवा बीमारियों पर रिसर्च करेगी सागर यूनिवर्सिटी व बीएमसी

सागर यूनिवर्सिटी और बीएमसी मिलकर करेंगे बड़ी रिसर्च ( Etv Bharat Graphics )

सागर : बुंदेलखंड में कैंसर, किडनी रोग,टीबी और थैलीसीमिया के अलावा आनुवांशिक बीमारियां लगातार दायरा बढ़ा रही हैं. इन बीमारियों पर काबू पाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर और बुंदेलखंड मेडिकल कालेज के बीच करार हुआ है. इस करार के तहत मेडिकल रिसर्च, उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम होगा. इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता, आधुनिक शोध सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों पर उन्नत शोध, निदान और इलाज की नई संभावनाओं को तलाशना है.

बुंदेलखंड में मेडिकल रिसर्च की बड़ी वजह (Etv Bharat Graphics) बुंदेलखंड में तेजी से बढ़ रही जानलेवा बीमारियां बीएमसी डीन डॉ पी एस ठाकुर बताते हैं, '' बुंदेलखंड में कैंसर और किडनी संबंधित रोग के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा संख्या में देखने मिल रही है. बीएमसी और सागर यूनिवर्सिटी इन रोगों के इलाज के साथ इन पर रिसर्च करने आगे बढ़ रहा है कि इन रोगों की वजह खान-पान या फिर अनुवांशिकी है. ये करार नए वैज्ञानिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड में प्रचलित बीमारियों के लिए नई दवाओं, इलाज और चिकित्सा विकल्पों पर भी रिसर्च करेगा.''