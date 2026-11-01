बुंदेलखंड में तेजी से बढ़ रहा कैंसर, जानलेवा बीमारियों पर रिसर्च करेगी सागर यूनिवर्सिटी व बीएमसी
बुंदेलखंड में कैंसर, किडनी और टीबी जैसी बीमारियां. सागर यूनिवर्सिटी और बीएमसी के बीच रिसर्च को लेकर एमओयू. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:26 PM IST
सागर : बुंदेलखंड में कैंसर, किडनी रोग,टीबी और थैलीसीमिया के अलावा आनुवांशिक बीमारियां लगातार दायरा बढ़ा रही हैं. इन बीमारियों पर काबू पाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर और बुंदेलखंड मेडिकल कालेज के बीच करार हुआ है. इस करार के तहत मेडिकल रिसर्च, उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम होगा. इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता, आधुनिक शोध सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों पर उन्नत शोध, निदान और इलाज की नई संभावनाओं को तलाशना है.
बुंदेलखंड में तेजी से बढ़ रही जानलेवा बीमारियां
बीएमसी डीन डॉ पी एस ठाकुर बताते हैं, '' बुंदेलखंड में कैंसर और किडनी संबंधित रोग के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा संख्या में देखने मिल रही है. बीएमसी और सागर यूनिवर्सिटी इन रोगों के इलाज के साथ इन पर रिसर्च करने आगे बढ़ रहा है कि इन रोगों की वजह खान-पान या फिर अनुवांशिकी है. ये करार नए वैज्ञानिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड में प्रचलित बीमारियों के लिए नई दवाओं, इलाज और चिकित्सा विकल्पों पर भी रिसर्च करेगा.''
कई बीमारियां सिर्फ बुंदलेखंड में ही
डीन ने आगे कहा, '' यूनिवर्सिटी के बॉयोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटिव जीनोमिक्स सुविधा बीमारियों के आनुवंशिक अध्ययन में मददगार साबित होगी.''. सागर यूनिवर्सिटी के बॉयोटेक्नोलॉजी के असि. प्रोफेसर डॉ सी पी उपाध्याय बताते हैं, '' बुंदेलखंड में टीबी, वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों के दायरा बढ़ रहा है. कई बीमारियां ऐसी हैं, जो दूसरे अंचल में नहीं देखने मिलेंगी. थैलीसीमिया जैसी बीमारियों के लक्षण भी यहां देखने मिले हैं. बीएमसी की एमडीआरयू (MDRU) सुविधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, रिसर्चर और प्रोफेसर के लिए उपयोगी सिद्ध होगी.''
मेडिकल रिसर्च की दिशा में मील का पत्थर
एमओयू कोआर्डिनेटर प्रो. यू. के. पाटिल ने बताया, '' दोनों संस्थानों के बीच ज्वांइट रिसर्च प्रोजेक्ट, स्पेशल ट्रैनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार और स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा. सागर यूनिवर्सिटी में मॉडर्न रिसर्च लैब, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण आनुवंशिकी, जीनोमिक्स, फार्मेसी और आणविक जीव विज्ञान के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं. बीएमसी में अनुभवी चिकित्सक, आधुनिक मेडिकल सुविधाएं और बीमारियों से संबंधित मरीजों के नमूने और जानकारी उपलब्ध हैं. करार के तहत बुंदेलखंड में प्रचलित बीमारियों के कारणों, उनके आणविक और आनुवंशिक आधार के साथ निदान के तरीकों पर अध्ययन किया जाएगा.''
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कुलपति प्रो. नागेश दुबे ने एमओयू को बुंदेलखंड में मेडिकल रिसर्च की दिशा में मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि दो प्रमुख संस्थानों के साथ आने से रिसर्च का नया वातावरण तैयार होगा.