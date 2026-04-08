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बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के बाद 2 नई रेल लाइन, बजट पास होते ही उम्मीदों को लगे पंख

केंद्र सरकार द्वारा बजट में बुंदेलखंड की 2 रेललाइनों के अध्ययन सर्वे के लिए राशि स्वीकृत की गयी है. जिनमें सागर–छतरपुर–खजुराहो–भोपाल के बीच नई रेल लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग व यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा. ये करीब 320 किमी की प्रस्तावित रेललाइन है. जिसके सर्वे के लिए 69 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

सागर: बुंदेलखंड में रेल सुविधाओं के विकास की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन बुंदेलखंड की उम्मीदें परवान नहीं चढ़ रही है. बुंदेलखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग कई सालों से चल रही है, लेकिन अब तक कोई खास उपलब्धि बुंदेलखंड के हाथों नहीं आयी है. एक बार फिर इन उम्मीदों को पंख लगे हैं और 2 नयी रेललाइनों के सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने बजट स्वीकृत किया है. सागर-छतरपुर-खजुराहो-भोपाल के अलावा दमोह-हटा-खजुराहो रेललाइन के सर्वे के लिए बजट स्वीकृत किया गया है.

वहीं दमोह-हटा नगर-खजुराहो के बीच नई रेल लाइन के लिए प्रारंभिक निरीक्षण (रिकॉनेसेंस) इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण के लिए बजट स्वीकृत किया गया है. ये करीब 125 किमी लंबी रेललाइन होगी, इसके लिए 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है.

यूपीए सरकार में मिली थी इन 6 रेल लाइनों को स्वीकृति

समाजवादी नेता रघु ठाकुर के प्रयासों से यूपीए सरकार के समय बुंदेलखंड की 6 रेल लाइन करीब 12 साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी. जिनमें ललितपुर से सागर, सागर से छिंदवाड़ा, सागर से छतरपुर, ललितपुर से गुना, झांसी से श्योपुर और भिंड से महोबा रेललाइन स्वीकृत की गयी है. रघु ठाकुर का कहना है कि "बुंदेलखंड की 6 रेल लाइन स्वीकृत हुए 12 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन 11 सालों में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय में स्वीकृत रेललाइनों के लिए एक भी पैसा मंजूर नहीं किया. नागरिक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत पिछले दिनों बुंदेलखंड के नेताओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया था."

दमोह-हटा-खजुराहो रेललाइन (ETV Bharat)

अधिकारी स्तर पर होगा सर्वे

जो 2 नयी रेललाइन के अध्ययन सर्वे के लिए राशि स्वीकृत की गयी है. ये सर्वे और अध्ययन विशेषज्ञ अधिकारी करेंगे. जिसमें इंजीनियरिंग के साथ-साथ यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा. अगर इन दोनों रेललाइनों को स्वीकृति मिलती है, तो बुंदेलखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार में एक अहम पड़ाव होगा. सांसद लता वानखेडे़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि "बुंदेलखंड रेल सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़ा है. इन रेललाइनों के सर्वे की स्वीकृति से इस इलाके में रेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद जगी है, जो बुंदेलखंड के विकास की रफ्तार को तेज करेगी."