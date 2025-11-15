ETV Bharat / state

बिहार में बंपर जीत, रामानुजगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की बड़ी जीत को लेकर देश भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. रामानुजगंज में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की बंपर जीत के बाद लरंगसाय चौक पर आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया है. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जय के नारे भी लगे.

रामानुजगंज: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार के साथ ही छत्तीसगढ़ सहित देशभर में भाजपा एनडीए गठबंधन की जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है.

बिहार में भाजपा की जीत पर रामानुजगंज में जश्न: रामानुजगंज में वरिष्ठ भाजपा नेता और अधिवक्ता अनुप तिवारी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व सफलता मिली है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एकतरफा सरकार बनी है, इसकी खुशी में भाजपा के कार्यकर्ता रामानुजगंज में जश्न मना रहे हैं. बिहार की जनता ने यह साबित कर दिया है कि जात पात धर्म मजहब से उपर उठकर जनता ने बीजेपी, नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यों पर मुहर लगाई है.

बिहार में एनडीए की जीत पर बीजेपी में जश्न (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा अंत्योदय के सिद्धांत पर कर रही काम: वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है. भाजपा अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक के साथ खड़ी है. समाज के हर तबके को लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए भाजपा एनडीए गठबंधन और कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है. बिहार की जनता ने इस पर मुहर लगा दिया है और एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनाई है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में हुआ था मतदान: बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरणों में 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ. 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए. जिसमें एनडीए को 202 सीटें और महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली.

