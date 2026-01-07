ETV Bharat / state

राजस्व विभाग में बंपर वैकेंसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर क्लर्क तक होगी 4230 नियुक्ति

साल 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है.

राजस्व विभाग में बंपर वैकेंसी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 2:10 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व विभाग में बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इसमें राजपत्रित अधिकारी (तहसीलदार और नायब तहसीलदार) के साथ ही राजस्व निरीक्षक, क्लर्क लगभग 4230 पदों पर भर्ती होगी. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसकी अधिसूचना भी जारी होगी.

30 तहसीलदार 15 नायब तहसीलदार

राजस्व भूमि सुधार आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री टंक राम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 30 नई तहसील न्यायालय का गठन किया गया है. जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो इसके तहत राज्य में 30 नए तहसीलदार बहाल किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी तरह राज्य सरकार 15 नायब तहसीलदार के नए पदों को सृजित कर रही है और इसके लिए भी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व निरीक्षक के 1090 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 697 पद भरे हैं और 393 पद खाली है. इस पर भी कार्रवाई जल्द की जाएगी. इसी प्रकार पटवारी के 5792 पद स्वीकृत है, जिसमें से 4881 पद भरे हैं और 911 पद खाली है. इसे लेकर भी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. कलेक्टर कार्यालय में राजस्व भूमि सुधार का काम देखने के लिए भी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिला प्रशासन अंतर्गत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के 6752 पद स्वीकृत है, जिसमें से 3871 पद भरे है एवं 2881 पद रिक्त है, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है और जल्द ही बहाली की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा.

मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सभी पदों की बहाली जल्द से जल्द हो इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलकर सभी जानकारी दे दी गई है. जल्द ही इन सभी पदों पर बहाली होगी और इसका मुख्य मकसद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आम लोगों के लिए परेशानी ना हो जिस पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जमीन और छत्तीसगढ़ के आम लोगों को रियायत देने के उद्देश्य से इस काम को किया जा रहा है ताकि जमीन संबंधी मामले और किसानों के जुड़े हुए मामले आसानी से निपटाए जा सके ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो.

राज्य में होने वाली भर्ती के पदों का विवरण.

तहसीलदारकुल पद 30
नायब तहसीलदारकुल पद 15
राजस्व निरीक्षककुल पद 393
पटवारीकुल पद- 911
लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणीकुल पद- 2881
राजस्व विभाग में कुल पद4230 पदों पर होगी बहाली
