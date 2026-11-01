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दिल्ली-एनसीआर में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 2500 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Ghaziabad में बंपर वेकन्सी; 2500 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है. बेरोजगारी के बीच नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गाजियाबाद में रोजगार पाने का अच्छा अवसर मिलने जा रहा है. अब युवाओं को नौकरी की तलाश में अलग-अलग कंपनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक ही स्थान पर करीब 50 प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार पाने का मौका मिलेगा. कंपनियां शैक्षिक योग्यता और तकनीकी दक्षता के आधार पर युवाओं का चयन कर सकेंगी. खास बात यह है कि हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे.

4 नवंबर 2026 को रोजगार मेले का आयोजन