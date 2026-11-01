दिल्ली-एनसीआर में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 2500 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, यहां देखें पूरी डिटेल्स
गाजियाबाद में एक स्थान पर करीब 50 प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवाओं के लिए विशेष मौका
Published : November 1, 2026 at 11:07 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है. बेरोजगारी के बीच नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गाजियाबाद में रोजगार पाने का अच्छा अवसर मिलने जा रहा है. अब युवाओं को नौकरी की तलाश में अलग-अलग कंपनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक ही स्थान पर करीब 50 प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार पाने का मौका मिलेगा. कंपनियां शैक्षिक योग्यता और तकनीकी दक्षता के आधार पर युवाओं का चयन कर सकेंगी. खास बात यह है कि हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे.
4 नवंबर 2026 को रोजगार मेले का आयोजन
दरअसल, जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद और मेवाड़ इंस्टीट्यूट वसुंधरा द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार, 4 नवंबर 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेला सुबह 10:00 बजे से वसुंधरा स्थित मेवाड़ इंस्टिट्यूट परिसर में आयोजित होगा. जिसमें निजी क्षेत्र की लगभग 50 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी. कंपनियों की ओर से तकनीकी और गैर सरकारी श्रेणियां में 2500 से अधिक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा.
योग्यता- हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, आईटीआई और डिप्लोमा
जिला सेवायोजन अधिकारी गौतम घोष की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंपनियों के प्रतिनिधियों की ओर से इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है. हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवा इसमें शामिल हो सकते हैं. अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को पद और कंपनी के अनुसार 12000 से 42000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा.
कम से कम पांच बायो डाटा की कॉपी के साथ आए अभ्यार्थी
रोजगार मेले में शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को कम से कम पांच बायो डाटा की कॉपी अपने साथ लानी होगी. इसके अलावा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र की कॉपी भी साथ रखनी होगी. अभ्यर्थियों को 4 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे निर्धारित स्थान पर पहुंचकर नौकरी के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा.
उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध
रोजगार मिलने से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग के पोर्टल rozgaarsangam.up.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय से भी संपर्क किया जाता है. रोजगार मिले के माध्यम से जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र के युवाओं को भी निजी कंपनियों में नौकरी का अवसर मिल सकेगा.
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