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तबादलों पर रोक के अंतिम दिन बंपर ट्रांसफर, जोधपुर और सीकर में बड़ा फेरबदल

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और सीकर में पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल ( ETV Bharat )