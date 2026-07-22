फिर बदलने जा रहा है प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा: चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले, 15 अगस्त तक हटेंगे लंबे समय से जमे अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने लंबे समय से एक ही जगह जमे और गृह जिले में तैनात अधिकारियों को बदलने के आदेश दे दिए हैं.
Published : July 22, 2026 at 9:52 AM IST
जयपुर : प्रदेश में तबादलों का दौर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादलों के आदेश जारी हो गए हैं. राजस्थान में प्रस्तावित नगरीय निकाय-पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनावों से पहले प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एक बार फिर बदलने जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र या गृह पंचायत समिति क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को भी चुनाव से पहले हटाया जाएगा. सभी संबंधित विभागों को 15 अगस्त तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
इन अधिकारियों का होगा तबादला : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर ससिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. आयोग का मानना है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मतदान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का स्थानीय प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है. निर्देशों के तहत संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक तथा जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त अपने गृह जिलों में पदस्थापित नहीं रह सकेंगे.
पढे़ं. पंचायत-निकाय चुनाव : 5.45 करोड़ मतदाता चुनेंगे स्थानीय सरकार, 2 लाख कार्मिक और पुलिसकर्मी संभालेंगे इंतजाम, जानिए शेड्यूल
इसी प्रकार नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं के आयुक्त, उपायुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर सुधार न्यास (यूआईटी) एवं विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक अपने गृह नगरीय क्षेत्र में तैनात नहीं किए जाएंगे. पंचायत समिति स्तर पर खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक अपने गृह पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रह सकेंगे.
तीन साल से अधिक एक स्थान पर रहने वालों को भी हटाया जाएगा : राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर 2026 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले चार वर्षों में किसी एक जिले, नगरीय निकाय या पंचायत समिति क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य करने वाले अधिकारियों को भी चुनाव से पहले अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मानकों के विपरीत तैनात सभी अधिकारियों के तबादले हर हाल में 15 अगस्त 2026 तक पूरे किए जाएं. आयोग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में भी कड़ा रुख अपनाया है, जिनके खिलाफ पूर्व के चुनावों में चुनावी लापरवाही, अनियमितता या अनुशासनहीनता के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. ऐसे कार्मिकों को इस बार चुनाव से जुड़े किसी भी संवेदनशील या प्रत्यक्ष दायित्व वाले पद पर तैनात नहीं किया जाएगा.
आबकारी और विकास प्राधिकरण भी चुनावी दायरे में : राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार आबकारी विभाग और विकास प्राधिकरण (यूआईटी/डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधिकारियों को भी चुनावी तबादलों के दायरे में शामिल किया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, विकास प्राधिकरणों के उपायुक्त एवं उससे वरिष्ठ अधिकारी और नगर विकास न्यास (यूआईटी) के सचिव स्तर तक के अधिकारी, यदि अपने गृह जिले में तैनात हैं या एक ही स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब तक इन विभागों को चुनावी स्थानांतरण नीति में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन आयोग ने माना है कि ये विभाग भी प्रभावशाली हैं और इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित किए जाने की आशंका रहती है. ऐसे में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.
पढे़ं. पंचायत-निकाय चुनाव: भाजपा ने कहा- पार्टी पूरी तरह तैयार, कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं
चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल
- 15 अगस्त 2026 तक बड़े पैमाने पर तबादले पूरे होंगे.
- गृह जिला, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अधिकारी हटेंगे.
- 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही जिले में जमे अधिकारियों का भी तबादला होगा.
- कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, थानाधिकारी समेत कई अधिकारी दायरे में.
- चुनावी लापरवाही या अनुशासनहीनता के आरोपी कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी नहीं मिलेगी.
- चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग की अनुमति के बिना कोई तबादला नहीं होगा.
- सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव बैलट पेपर, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा.
- नगर निकाय चुनाव में मतदान दल की 2 दिन, पंचायत चुनाव में 3 रात व 4 दिन की ड्यूटी रहेगी.
- संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.
- राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव कराना है.
- आबकारी और विकास अन्य पहली बार चुनावी दायरे में
चुनाव घोषित होने के बाद तबादलों पर लगेगी रोक : राजेश्वर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है. राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के चुनावी रोडमैप को स्वीकार करते हुए 15 नवंबर 2026 से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसी के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले शहरी निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने की संभावना है.
पढे़ं. राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक होंगे चुनाव
बैलट पेपर और ईवीएम दोनों का होगा इस्तेमाल : इस बार पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता मतदान प्रणाली रहेगी. आयोग ने सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलट पेपर से कराने का निर्णय लिया है, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे. सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में मतदाताओं की संख्या, प्रत्याशियों की अधिकता और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए बैलट पेपर प्रणाली को बरकरार रखा गया है, जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे ताकि मतगणना अपेक्षाकृत तेज और पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके.
मतदान कर्मियों की ड्यूटी में भी रहेगा बड़ा अंतर : राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों की ड्यूटी अवधि अलग-अलग रहेगी. राजेश्वर सिंह ने बताया कि शहरी निकाय चुनाव में मतदान दल दो दिन की ड्यूटी करनी होगी. पहले दिन मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचेगा और आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा. रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन मतदान संपन्न कराया जाएगा और मतदान सामग्री जमा कर दल वापस लौट जाएगा. वहीं, पंचायत चुनाव में मतदान दल को तीन रात और चार दिन तक चुनावी ड्यूटी निभानी पड़ेगी. पहले दिन मतदान दल संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर तैयारियां करेगा. दूसरे दिन सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे. तीसरे दिन पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव ईवीएम से होंगे. इसके बाद चौथे दिन उपसरपंच के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर मतदान दल अपने मुख्यालय के लिए रवाना होगा.
सुरक्षा और निष्पक्षता पर रहेगा विशेष फोकस : राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता का आकलन, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन और मतदाताओं को निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. राजेश्वर सिंह ने बताया कि आयोग का उद्देश्य है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे.