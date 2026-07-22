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फिर बदलने जा रहा है प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा: चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले, 15 अगस्त तक हटेंगे लंबे समय से जमे अधिकारी

जयपुर : प्रदेश में तबादलों का दौर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादलों के आदेश जारी हो गए हैं. राजस्थान में प्रस्तावित नगरीय निकाय-पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनावों से पहले प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एक बार फिर बदलने जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र या गृह पंचायत समिति क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को भी चुनाव से पहले हटाया जाएगा. सभी संबंधित विभागों को 15 अगस्त तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन अधिकारियों का होगा तबादला : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर ससिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. आयोग का मानना है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मतदान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का स्थानीय प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है. निर्देशों के तहत संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक तथा जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त अपने गृह जिलों में पदस्थापित नहीं रह सकेंगे.

राजेश्वर सिंह , राज्य निर्वाचन आयुक्त (ETV Bharat Jaipur)

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इसी प्रकार नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं के आयुक्त, उपायुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर सुधार न्यास (यूआईटी) एवं विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक अपने गृह नगरीय क्षेत्र में तैनात नहीं किए जाएंगे. पंचायत समिति स्तर पर खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक अपने गृह पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रह सकेंगे.

तीन साल से अधिक एक स्थान पर रहने वालों को भी हटाया जाएगा : राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर 2026 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले चार वर्षों में किसी एक जिले, नगरीय निकाय या पंचायत समिति क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य करने वाले अधिकारियों को भी चुनाव से पहले अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मानकों के विपरीत तैनात सभी अधिकारियों के तबादले हर हाल में 15 अगस्त 2026 तक पूरे किए जाएं. आयोग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में भी कड़ा रुख अपनाया है, जिनके खिलाफ पूर्व के चुनावों में चुनावी लापरवाही, अनियमितता या अनुशासनहीनता के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. ऐसे कार्मिकों को इस बार चुनाव से जुड़े किसी भी संवेदनशील या प्रत्यक्ष दायित्व वाले पद पर तैनात नहीं किया जाएगा.

आबकारी और विकास प्राधिकरण भी चुनावी दायरे में : राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार आबकारी विभाग और विकास प्राधिकरण (यूआईटी/डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधिकारियों को भी चुनावी तबादलों के दायरे में शामिल किया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, विकास प्राधिकरणों के उपायुक्त एवं उससे वरिष्ठ अधिकारी और नगर विकास न्यास (यूआईटी) के सचिव स्तर तक के अधिकारी, यदि अपने गृह जिले में तैनात हैं या एक ही स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब तक इन विभागों को चुनावी स्थानांतरण नीति में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन आयोग ने माना है कि ये विभाग भी प्रभावशाली हैं और इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित किए जाने की आशंका रहती है. ऐसे में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.