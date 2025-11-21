ETV Bharat / state

उत्तराखंड सचिवालय सेवा में बंपर ट्रांसफर, बदली कई अफसरों की जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में सचिवालय सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण बड़े स्तर पर किया गया है. इसमें संयुक्त सचिव से लेकर, डिप्टी और अंडर सेक्रेटरी के साथ अनुभाग अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है. इसमें सबसे ज्यादा नजर अनुभाग अधिकारियों की पोस्टिंग पर थी. साथ ही मुख्यमंत्री सेटअप में जिम्मेदारी देख रहे अधिकारियों के भी विभागों में बदलाव किया गया है.

पिछले दिनों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की तबादला सूची जारी होने के बाद सभी को उच्च अधिकारियों के तबादला लिस्ट का इंतजार था. शासन ने इस इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी तबादला सूची जारी कर दी है.

इनमें उन अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं जो पिछले लंबे समय से एक ही विभाग में तैनाती पाए हुए थे. खास बात यह है कि सचिवालय में वार्षिक स्थानांतरण नियमावली 2025 जारी होने के बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता था. जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे थे. ऐसे में देरी से ही सही लेकिन शासन ने सचिवालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी में बदलाव कर दिया है.

सचिवालय संघ खासतौर पर समीक्षा अधिकारी संगठन की तरफ से भी वार्षिक स्थानांतरण नियमावली के तहत तबादले करने का दबाव बनाया जा रहा था. तबादलों के न होने पर समीक्षा अधिकारी संगठन के पदाधिकारी हुकुम सिंह ने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी, लेकिन, उसके बाद शासन स्तर पर अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह आंदोलन वापस लिया गया था. उधर दूसरी तरफ सचिवालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बनाई गई नियमावली जारी होने के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन पर भी सभी की निगाहें लगी हुई थी.

कई सालों बाद सचिवालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों में तबादले को लेकर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए बड़ी संख्या में इनके तबादले हो सके हैं. माना जा रहा है कि मुख्य सचिव स्तर पर वार्षिक स्थानांतरण नियमावली को लेकर जल्द ही पारदर्शी तबादले करने के निर्देश दिए गए. जिसके चलते पूरा होमवर्क करने के बाद सूची जारी की गई है.