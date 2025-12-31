ETV Bharat / state

UP पुलिस में निकली बंपर भर्ती; 32,679 पदों के लिए कब और कैसे करें आवेदन? जानिए योग्यता और मापदंड

लखनऊः ​उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर प्रदेश के युवाओं को नौकरी का बड़ा तोहफा दिया है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इसमें नागरिक पुलिस के साथ-साथ पीएसी, जेल वार्डर, और महिला बटालियन समेत कई विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी.



भर्ती बोर्ड के अनुसार, ​आवेदन 31 दिसंबर 2025 यानि आज से शुरू हो गया है, 30 जनवरी 2026 तक चलेगा. 2 फरवरी 2026 तक ​फीस जमा की जाएगी. आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट https://upprpb.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा.

आरक्षी नागरिक पुलिस में 10,469 पदों पर पुरुष एवं महिला की भर्ती होगी. जिसमें अनारक्षित 4191, ओबीसी 2826, एससी 2198, ईडब्ल्यूएस 1046, एसटी के लिए 208 पद हैं. वहीं, आरक्षी पीएसी (सशस्त्र पुलिस) में 15,131 पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है. जिसमें अनारक्षित 6060, ईडब्ल्यूएस 1512, ओबीसी 4083, एससी 3176 और एसटी के लिए 300 पद आरक्षित है. वहीं, विशेष सुरक्षा बल (SSF) में 1,341 पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं. जिसमें अनारक्षित 538, ईडब्ल्यूएस 134, ओबीसी 362, एससी 281 और एसटी के लिए 26 पद आरक्षित है.



जेल वार्डर 3,385 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं. अनारक्षित 1314, ईडब्ल्यूएस 327, ओबीसी 885, एससी 688 और एसटी के लिए 65 पद आरक्षित है. जेल वार्डर महिला के लिए 106 हैं. जिसमें अनारक्षित 44, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 28, एससी 22 और एसटी के लिए 2 पद है.

महिला बटालियन 2,282 पद केवल महिलाओं के लिए (लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर) है. जिनमें अनारक्षित 916, ईडब्ल्यूएस 228, ओबीसी 615, एससी 478 और एसटी के लिए 45 पद है. घुड़सवार पुलिस 71 पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है. . जिसमें अनारक्षित 30, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 19, एससी 14 और एसटी के लिए 1 पद है.



आवेदन शुल्कः सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है.