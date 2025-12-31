UP पुलिस में निकली बंपर भर्ती; 32,679 पदों के लिए कब और कैसे करें आवेदन? जानिए योग्यता और मापदंड
पीएसी, जेल वार्डर और नागरिक पुलिस के लिए आवेदन शुरू, जानिए आरक्षण और महत्वपूर्ण तिथियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 5:50 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 6:45 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर प्रदेश के युवाओं को नौकरी का बड़ा तोहफा दिया है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इसमें नागरिक पुलिस के साथ-साथ पीएसी, जेल वार्डर, और महिला बटालियन समेत कई विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी.
भर्ती बोर्ड के अनुसार, आवेदन 31 दिसंबर 2025 यानि आज से शुरू हो गया है, 30 जनवरी 2026 तक चलेगा. 2 फरवरी 2026 तक फीस जमा की जाएगी. आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट https://upprpb.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा.
जेल वार्डर 3,385 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं. अनारक्षित 1314, ईडब्ल्यूएस 327, ओबीसी 885, एससी 688 और एसटी के लिए 65 पद आरक्षित है. जेल वार्डर महिला के लिए 106 हैं. जिसमें अनारक्षित 44, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 28, एससी 22 और एसटी के लिए 2 पद है.
महिला बटालियन 2,282 पद केवल महिलाओं के लिए (लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर) है. जिनमें अनारक्षित 916, ईडब्ल्यूएस 228, ओबीसी 615, एससी 478 और एसटी के लिए 45 पद है. घुड़सवार पुलिस 71 पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है. . जिसमें अनारक्षित 30, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 19, एससी 14 और एसटी के लिए 1 पद है.
आवेदन शुल्कः सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है.
शैक्षिक योग्यता: अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है।
पुरुष आयु सीमा: 18 से 22 वर्ष (जन्म 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच).
महिला आयु सीमा: 18 से 25 वर्ष (जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच).
आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
शारीरिक मानक परीक्षण
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए.अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए.
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए. अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेन्टीमीटर फुलाने पर होना चाहिए. न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है.
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए. अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए. महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in का अवलोकन करें. साल 2025 की यह दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है, इससे पहले 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती आयोजित की गई थी.
